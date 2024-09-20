إعلان رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن إبراهيم عقيل (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييال هاغاري اغتيال إبراهيم عقيل، رئيس منظومة العمليات، وعدد من كبار قادة جماعة (حزب الله) اللبناني، بغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت، الجمعة.

وقال هاغاري إن عقيل والقادة الآخرين في (حزب الله) كانوا يخططون لاحتلال منطقة الجليل، شمالي إسرائيل، على غرار ما قامت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف أن الغارة تمت “بتوجيه استخباراتي دقيق من مديرية الاستخبارات”.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 12 شخصًا وإصابة 66 نتيجة للغارة، التي تأتي بعد يومين من التفجيرات التي استهدفت أجهزة “البيجر” والاتصال اللاسلكي التي أسفرت عن مصرع العشرات وإصابة الآلاف.