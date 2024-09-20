حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل ويستهدف وحدة مسؤولة عن الاغتيالات (فيديو)

أعلن (حزب الله) اللبناني، اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة من العمليات استهدف فيها مواقع عسكرية إسرائيلية.

وقال الحزب إنه استهدف مقر الاستخبارات الرئيسة في المنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات في قاعدة ميشار، برشقة من صواريخ “الكاتيوشا”، ثم هاجم الحزب مجددًا المقر الاستخباري برشقة صاروخية جديدة.

وركز الحزب هجماته اليوم على مقرات قيادية لجيش الاحتلال، حيث قصف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون، ومقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين “زيتيم”، كلاهما برشقات من صواريخ “الكاتيوشا”.

كما قال إنه قصف موقعين لفرقة الجولان، الأول مقر القيادة في ثكنة يردن، والآخر هو مقر القيادة 210 في نفح.

وأيضًا أعلن الحزب قصف المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر، ومقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف، بالإضافة لمقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة العليقة.

وبصواريخ “الكاتيوشا” أيضًا التي نفّذ بها الحزب غالبية عملياته اليوم، قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كليع، والقاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا.

فيما استهدف الحزب نقطة تموضع لجنود الاحتلال في موقع المطلة بصاروخ موجّه، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

في السياق ذاته، رصدت إسرائيل، الجمعة، إطلاق أكثر من 150 صاروخًا من لبنان تجاه مستوطنات الشمال، ما تسبب بحرائق وإصابة شخص، فيما تساعد 4 طائرات إطفاء في عمليات السيطرة على مراكز الحرائق.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه “تم إطلاق حوالي 130 صاروخًا على الجليل والجولان في دفعتين خلال ساعة.

وأضافت لاحقًا: “تم إطلاق حوالي 20 صاروخًا آخر في القصف الأخير على منطقة ميرون (شمال) حيث سقط معظمها في مناطق مفتوحة”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية “في غضون دقائق تم إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على الأراضي الإسرائيلية”.

وذكرت أن حريقًا اندلع بحديقة مدينة صفد، بينما نشرت وسائل إعلام صورًا لحرائق في مناطق متعددة شمال إسرائيل نتيجة سقوط صواريخ.

يأتي ذلك بالتزامن مع شن إسرائيل لغارة جوية استهدفت منزلًا في الضاحية الجنوبية ببيروت، فيما أكد جيش الاحتلال أن الهجوم استهدف القيادي العسكري في (حزب الله) إبراهيم عقيل وقيادات في قوة الرضوان.