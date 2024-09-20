خبير عسكري لبناني: هذه مهام قوة الرضوان وحزب الله لم يستخدم قدراته حتى الآن (فيديو)

قال العميد هشام جابر، الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، إن حزب الله اللبناني لديه قدرات لم يستخدمها حتى الآن في حربه مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح جابر للجزيرة مباشر، الجمعة، أنه لا مجال للمقارنة بين قوات حزب الله وجيش الاحتلال الاسرائيلي، لكن حزب الله يستطيع في هذه الحرب أن يلحق بالجانب الإسرائيلي “ضررًا فادحًا”.

وأضاف “يستطيع الحزب أن يطال مناطق مثل غوش دان في عمق إسرائيل بصواريخ دقيقة، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن، كما أن قوات الرضوان لم يستخدمها حتى الآن”.

وعن قوة الرضوان أوضح “لم تستطع إسرائيل أن تعرف مكان تواجد قوات الرضوان حتى الآن، وقوامها مكون من نحو 5 آلاف مقاتل، وليست هي القوة التي تطلق الصواريخ ضد إسرائيل، هي قوات متخصصة، عندما تحصل الحرب الكبرى ستقفز خلال دقائق معدودة إلى الجليل الأعلى والجليل الغربي لتأخذ أسرى من المستوطنات”.

لكن جابر لا يتوقع أن تحدث حربًا واسعة في المنطقة، قائلًا “ستكون كارثية على كل الأطراف، ولن يخرج منها أي أحد منتصرًا”.

ويرى الخبير العسكري أن إسرائيل تحاول أن “تستدرج حزب الله لخرق السقف وخوض حرب واسعة، وهذا فخ لن يقع فيه حزب الله مهما تلقى من ضربات، ولن يعطي حجة للعدو بأنه يدافع عنه نفسه”.

وعن الوضع الراهن من تبادل للقصف، مع تصعيد إسرائيل لعمليات الاغتيال وتفجير الأجهزة، يرى جابر أنها لا تزال في إطار “السجال”، قائلًا “حتى الآن ما يحدث هو بديل عن حرب برية واسعة”، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحقق بالفعل إنجازات من خلال الاغتيالات وغيرها، فيما صواريخ الحزب قادرة أن تصل إلى طبريا ونهاريا وصفد.

واليوم الجمعة، أعلنت إسرائيل اغتيال إبراهيم عقيل رئيس منظومة العمليات في (حزب الله) عقيل و10 من قادة قوة الرضوان، كما شهدت لبنان على مدار اليومين الماضيين تفجير آلاف آجهزة “بيجر” التي يستخدمها أعضاء حزب الله، لكن ذلك، حسب العميد هشام جابر لن يضعف من قوة الحزب رغم اقراره بأنها “ضربة قوية”، لافتًا إلى أن الحزب قادر على تنظيم صفوفه من جديد.