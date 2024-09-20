قائد بالدعم السريع يعلّق على أعداد القتلى والمصابين في “المناقل” (فيديو)

قالت “شبكة أطباء السودان” إن مستشفيات محلية “المناقل”، في ولاية الجزيرة وسط السودان، استقبلت أكثر من 700 قتيل ونحو 3500 مصاب منذ ديسمبر/كانون الأول 2023.

وذكرت الشبكة في بيان، مساء الجمعة، أنها رصدت دخول 704 قتلى و3492 جريحًا إلى مستشفيات محلية “المناقل”، التي يسيطر عليها الجيش، منذ دخول قوات الدعم السريع للولاية في ديسمبر 2023.

وأوضحت الشبكة في بيان، أن 90‎% من القتلى أصيبوا إصابات مباشرة بالرصاص الحي، مشيرة إلى أن العدد الأكبر من القتلى والإصابات جاءت من محليتي “الحصاحيصا” و”جنوب الجزيرة”.

ووجهت “شبكة أطباء السودان” نداء عاجلًا للمنظمات الدولية والسلطات المركزية “لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفى المناقل جراء الحصار المضروب عليها من قبل الدعم السريع بجانب الضغط الكبير لطالبي العلاج من الجرحى والمصابين الذين تستقبلهم من المحليات الأخرى مما يضيف أعباءً كبيرة عليها”.

شبكة أطباء السودان: استقبال (3492) جريح و (704) قتيل بمستشفيات المناقل منذ ديسمبر 2023م . وفقا لتقرير أعده فريق شبكة أطباء السودان بولاية الجزيرة ينشر لاحقا إستقبلت مستشفيات محلية المناقل عدد (3492) جريح و (704) قتيل من (7) محليات منذ دخول الدعم السريع إلى أجزاء من ولاية… pic.twitter.com/AWvH8v8qGW — Sudan Doctors Network – شبكة أطباء السودان (@SDN154) September 20, 2024

من جهته، قال القائد في قوات الدعم السريع المك أبو شوتال للجزيرة مباشر إن الدعم السريع يدافع عن نفسه منذ أن بدأت الحرب في البلاد في منتصف إبريل/نيسان 2023.

وأضاف أن من بدأ الحرب في السودان هو الذي يتحمل مسؤولية الجرائم في حق المدنيين.