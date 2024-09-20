يديعوت أحرنوت: ماكرون يحذر نتنياهو هاتفيا بعد الغارة على الضاحية الجنوبية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر في مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن تل أبيب تدفع نحو حرب بالمنطقة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن ماكرون حذر نتنياهو قائلا: “أنتم تدفعون المنطقة إلى الحرب”، مضيفة أن نتنياهو رد على الرئيس الفرنسي قائلا: “بدلا من الضغط على إسرائيل، حان الوقت لفرنسا من أجل زيادة الضغط على حزب الله لوقف هجماته”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي فرنسي قوله: “نعتقد أن التطورات الأمنية الأخيرة في لبنان زادت من احتمالات الحرب، بينما نحن مقتنعون بأن المسار الدبلوماسي لا يزال قائما، وسنواصل العمل من أجل ذلك”.

وقالت الصحيفة إن الاتصال جاء بعد ساعات من غارة على ضاحية بيروت الجنوبية أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف خلالها قادة كبار من جماعة حزب الله، من بينهم إبراهيم عقيل قائد العمليات في الحزب.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، يوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، كما أجرى مكالمة منفصلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحثهم على ضبط النفس.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون “عبر عن قلقه البالغ بعد سلسلة الانفجارات التي شهدها لبنان والتي ساهمت في تصعيد خطير للتوترات في المنطقة” ودعا “جميع الأطراف إلى التحرك لتجنب الحرب”.

وذكرت أن الرئيس الفرنسي طلب من القادة اللبنانيين نقل رسائل إلى جماعات محلية، منها حزب الله، مفادها تجنب زيادة التصعيد.

كما تحدث ماكرون مباشرة إلى اللبنانيين، مساء الخميس، عبر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا لهم أن “المسار الدبلوماسي موجود” وأن “الحرب ليست حتمية”.