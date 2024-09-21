أحمد وهبي.. من هو القائد الميداني في حزب الله الذي اغتيل رفقة إبراهيم عقيل؟
تولّى مسؤولية التدريب في قوة الرضوان
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21/9/2024-|آخر تحديث: 21/9/202401:47 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نعى حزب الله اللبناني القائد أحمد محمود وهبي وكنيته “الحاج أبو حسين سمير” الذي اغتيل بعملية إسرائيلية في الضاحية الجنوبيّة من بيروت، استهدفت أيضًا القيادي العسكري في الحزب إبراهيم عقيل وقيادات في قوة الرضوان.
وبعد نعيه قائد قوة الرضوان قوة النخبة في حزب الله إبراهيم عقيل، نعى الحزب في بيانات متتالية 14 عنصرًا، بينهم القيادي أحمد محمود وهبي الذي “تولى مسؤوليّة وحدة التدريب المركزي”، وفق بيان للحزب.
من هو أحمد وهبي؟
- ولد في عدلون بجنوب لبنان عام 1964.
- التحق بصفوف حزب الله عند تأسيسه، وشارك في العديد من العمليّات العسكريّة إبان الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.
- أسرته قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 1984.
- كان من القادة الميدانيين في كمين أنصارية النوعي عام 1997.
- شغل العديد من المسؤوليات القياديّة في وحدة التدريب المركزي في حزب الله حتى عام 2007.
- تولّى مسؤوليّة التدريب في قوة الرضوان حتى عام 2012.
- تولّى مسؤوليّة وحدة التدريب المركزي حتى عام 2014، وأدى دورًا أساسيًّا في تطوير القدرات البشريّة في مُختلف تشكيلات حزب الله.
- تولى مسؤولية قوّة الرضوان حتى مَطلع عام 2024.
- كان من القادة الأساسيين في عمليات حزب الله في مُختلف المُحافظات السوريّة.
- قاد العمليّات العسكريّة لقوّة الرضوان على جبهة الإسناد اللبنانيّة منذ بداية معركة “طوفان الأقصى” وحتى مطلع عام 2024.
- عاد إلى تولي مسؤوليّة وحدة التدريب المركزي بعد اغتيال القائد وسام الطويل.
المصدر : الجزيرة مباشر