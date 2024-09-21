أحمد وهبي.. من هو القائد الميداني في حزب الله الذي اغتيل رفقة إبراهيم عقيل؟

نعى حزب الله اللبناني القائد أحمد محمود وهبي وكنيته “الحاج أبو حسين سمير” الذي اغتيل بعملية إسرائيلية في الضاحية الجنوبيّة من بيروت، استهدفت أيضًا القيادي العسكري في الحزب إبراهيم عقيل وقيادات في قوة الرضوان.

وبعد نعيه قائد قوة الرضوان قوة النخبة في حزب الله إبراهيم عقيل، نعى الحزب في بيانات متتالية 14 عنصرًا، بينهم القيادي أحمد محمود وهبي الذي “تولى مسؤوليّة وحدة التدريب المركزي”، وفق بيان للحزب.

من هو أحمد وهبي؟