“أكبر عرض بحري” في مضيق هرمز.. إيران تكشف عن مسيّرة انتحارية وصاروخ “جهاد” (فيديو)

كشفت إيران عن صاروخ باليستي ومسيّرة انتحارية “كاميكازي” جديدين خلال عرض عسكري في العاصمة طهران، اليوم السبت.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) إن صاروخ “جهاد” الذي يعمل بالوقود الصلب من تصميم وتصنيع الذراع الجوفضائية للحرس الثوري، ويبلغ مداه التشغيلي ألف كيلومتر.

وأضافت أن طائرة “شاهد-136 بي” المسيّرة هي نسخة مطورة من طائرة “شاهد-136″، مع ميزات جديدة ومدى تشغيلي يزيد على 4000 كيلومتر.

وشارك 23 طرازًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في العرض الذي حضره الرئيس مسعود بزشكيان.

وقال بزشكيان إن “قدرات إيران للدفاع والردع نمت كثيرًا لدرجة أنه لا يمكن لأي قوة شيطانية أن تفكر وتتصور في ذهنها جرأة العدوان على أرضنا العزيزة”.

وفي السياق، ذكرت شبكة إيريب الإيرانية، اليوم السبت، أن الحرس الثوري نظم أكبر عرض بحري لإيران في مضيق هرمز بمشاركة مدمرات وسفن من البحرية والجيش التابعين له.

ونشرت الوكالة تقريرًا مصورًا لانتشار أعداد كبيرة من السفن وإقلاع طائرات مقاتلة.