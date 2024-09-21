سياسة|لبنان

إيران تكشف آخر تطورات إصابة سفيرها في لبنان

السفير الإيراني في لبنان مجتبي أماني
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني (رويترز)
21/9/2024

كشفت السفارة الإيرانية في لبنان عن آخر تطورات الإصابة التي لحقت بالسفير جراء انفجار أجهزة “البيجر” في أنحاء لبنان.

وقالت السفارة الإيرانية، في بيان على منصة إكس اليوم السبت، إن “السفير الإيراني (مجتبى أماني) أصيب في يده ويحتاج علاجه إلى عدة جلسات”.

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وأضافت السفارة أن أماني أصيب أيضًا في عينه، لكن تم علاجه وسيستعيد بصره خلال الأيام المقبلة دون مشكلات، وفق بيان السفارة.

وكانت شائعات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي أن السفير الإيراني في بيروت قد فقد عينه جراء التفجيرات.

وانفجرت أجهزة البيجر التي يستخدمها تابعون لحزب الله في لبنان على نطاق واسع يومَي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، واتهم الحزب إسرائيل بتنفيذ العملية التي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات اللبنانيين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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