إيران تكشف آخر تطورات إصابة سفيرها في لبنان

كشفت السفارة الإيرانية في لبنان عن آخر تطورات الإصابة التي لحقت بالسفير جراء انفجار أجهزة “البيجر” في أنحاء لبنان.

وقالت السفارة الإيرانية، في بيان على منصة إكس اليوم السبت، إن “السفير الإيراني (مجتبى أماني) أصيب في يده ويحتاج علاجه إلى عدة جلسات”.

وأضافت السفارة أن أماني أصيب أيضًا في عينه، لكن تم علاجه وسيستعيد بصره خلال الأيام المقبلة دون مشكلات، وفق بيان السفارة.

وكانت شائعات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي أن السفير الإيراني في بيروت قد فقد عينه جراء التفجيرات.

عاجل: السفير الإيراني في لبنان فقد بصره بعد انفجار جهاز النداء (بيجر) بليب. pic.twitter.com/Q6QrEMDYTE — Fatma (@Fatma_Kh_) September 18, 2024

وانفجرت أجهزة البيجر التي يستخدمها تابعون لحزب الله في لبنان على نطاق واسع يومَي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، واتهم الحزب إسرائيل بتنفيذ العملية التي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات اللبنانيين.