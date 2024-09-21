“العريس بالأردن وغداه بغزة”.. عروسان يتبرعان بتكاليف زفافهما لإطعام أهالي غزة (فيديو)

قرر العروسان الأردنيان، محمد فوزي وسناء أحمد، التبرع بتكاليف زفافهما كاملة لإطعام الأسر المتضررة في قطاع غزة جراء الحرب المدمرة على القطاع المحاصر.

وكان من المقرر إقامة الزفاف، أمس الجمعة، لكن الزوجان قررا أن تكون الفرحة في غزة.

وفي دعوة الزفاف، كتب العروسان “احترامًا لمصاب أهلنا في فلسطين وانطلاقًا من شعورنا وواجبنا نحوهم، نعتذر عن إقامة حفل الزفاف حيث سيتم التبرع بتكاليفه لأهلنا في غزة”.

ونشر الناشط الأردني تامر بسيسو مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام يوثق وصول التبرع إلى الأهالي في غزة، وتوزيع الطعام على سكان القطاع المحاصر.

ومن غزة أكمل المصور محمد حماد المشهد، وقال في نفس الفيديو الذي نشره بسيسو “العريس بالأردن وغداه بغزة، ويا سعده يا هناه من أجّل أفراحه في الأردن ونشر السرور في غزة”.

ولاقت المبادرة إعجاب عدد من رواد مواقع التواصل، حيث أشادوا بقرار محمد وسناء، وكتب مصطفي وليد “بما أن الموضوع بدأ بالبركة ستكون إن شاء الله حياتكم مباركة”.

وكتب حمزة “يستحق النشر وتستحقون الدعاء بظهر الغيب، هاي الناس اللي تستحق يكونا مؤثرين وقدوة للجيل اللي الجاي بارك الله فيكم”.

وعلقت هيا “فكرة حلوة وهتشجع الكل يعملها”.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.