تساقط شعرها “بسبب الخوف”.. مهرج بغزة يتضامن مع الطفلة سما على طريقته الخاصة (فيديو)

تضامن الشاب لؤي أبو عفش، مع الطفلة سما التي تساقط شعرها بسبب الخوف من القصف الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، وذلك بحسب عائلتها.

وقرر لؤي، الذي يعمل في مهنة الحلاقة وفي نفس الوقت يعمل كمهرج، أن يحلق شعره لمؤازرتها في محنتها.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، قال لؤي: “أنا جيت لسما علشان أفرحها وحلقت شعري تضامنا معها وكنت سعيد جدًا لما هي حلقت لي شعري وكنت مبسوط لما شوفت تفاعلها معي وردة فعلها”.

وأردف “والسبب اللي خلاني أجي لما شوفت الفيديو تبعها تأثرت كتير لأنها طفلة صغيرة ما شافت شيء حلو بحياتها”.

وأضاف لؤي، أنه يرى خلال عمله مع الأطفال فرحتهم وتفاعلهم معه وخوفهم في نفس الوقت من القصف والطائرات، متابعًا “تأثير القصف على الأطفال بشكل يومي شكل نوع من التعود عليه مع الخوف المستمر حتى خبر الشهداء والإصابات أصبح شيء عادي”.

ووجه رسالة للعالم، مطالبا بتقديم العلاج للطفلة سما، وقال “لازم تتعالج ويكون إلها شعر مثل باقي أطفال العالم، وسما جزء بسيط من قصص كثيرة مع أطفال صار معهم أكثر من هيك بسبب الخوف، منهم من فقد بصره ومنهم صار عنده شلل نصفي، سما نموذج للطفل الفلسطيني المضطهد والضحية في هذه الحرب”.

من جهتها، قالت الطفلة سما (9 سنوات) إن عند نزوحها مع أسرتها في محافظة رفح، دخل عليهم جيش الاحتلال بشكل مفاجئ، متابعة: “وكان يومها رعب وخوف وهربت مع أمي إلى مستشفى الاندونيسي وسألت أمي هل هذا مكان آمن؟، لكنهم قصفوا الطابق العلوي للمستشفى، وزاد خوفي ولما صدقنا يطلع النهار علشان نهرب”.

"نفسي يطلع شعري وأمشطه زي البنات".. مأساة طفلة فلسطينية تساقط شعرها بسبب الخوف جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/MHOjjS50P8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 18, 2024

لكن عند وصول سما، مع أسرتها إلى المواصي بخان يونس، اكتشفت أن شعر رأسها يتساقط بشكل كثيف، وأوضحت “ما توقعت يصير معي هيك وبابا أخدني لأكثر من دكتور وأعطوني علاج بديل تسبب في زيادة تساقط شعري”.

وأشارت سما، إلى أنها فرحت بقدوم لؤي المهرج “عمو المهرج لما أجى فرحت كتير وحلق شعره زيي ولعبت معه لأني اتحرمت أطلع ألعب، وحكالي أنه بده يتضامن معي”.

وختمت حديثها قائلة “ورسالتي للعالم أنهم يساعدوني أطلع اتعالج بالخارج قبل عيد ميلادي في شهر أكتوبر القادم”.