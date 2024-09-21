تضرر 300 منزل في مستوطنة “المطلة” شمالي إسرائيل جراء صواريخ من لبنان

قال إعلام إسرائيلي إن 50 منزلًا بمستوطنة “المطلة” تضرر جراء الهجمات الصاروخية الأخيرة من لبنان، ما يرفع عدد المنازل التي تضررت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 300، وهو ما يعادل نصف منازلها.

وأفادت صحفية “إسرائيل اليوم” الجمعة، بأن “تقديرات الأضرار تشير إلى أن 50 منزلًا في المطلة (بالجليل الأعلى شمال إسرائيل) تضررت مساء الخميس”.

وذكرت أن “300 منزل تضررت بمستوطنة المطلة منذ 7 أكتوبر نتيجة الهجمات من لبنان، وهو ما يعادل نصف منازلها (المطلة)”.

وعلى مدار الخميس والجمعة، شن حزب الله اللبناني هجومًا واسعًا على جنود ومواقع وآليات عسكرية ومستوطنات شمال إسرائيل.

ونشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” عددًا من الصور للمنازل التي تضررت بصورة كبيرة نتيجة سقوط صواريخ من لبنان.

ووصفتها الصحيفة بأنها “صور قاسية”، مضيفة: “لم يحدث مثل هذا الضرر من قبل”.

وأشارت إلى أن “الصواريخ الثقيلة ضربت وسط البلدة، ودمرت منازل بالكامل وانهارت وأصيبت بأضرار جسيمة، وبدت وكأنها في يوم ما بعد عاصفة”.

ونقلت عن أحد سكان المنطقة، لم تسمه: “أنه صباح حزين، شاهد الناس المنازل المدمرة، وليس فقط المنازل وإنما الشوارع أيضًا والأشجار المكسرة، إنه دمار هائل”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة، رفع القيود التي فرضها الليلة الماضية في العديد من المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية.

ومساء الخميس قال رئيس مجلس مستوطنة المطلة ديفيد أزولاي، إن الصواريخ التي أطلقت من لبنان أدت لاندلاع عدد من الحرائق والتسبب في أضرار كبيرة لمنازل، بعد أن أعلن حزب الله قصف موقع المطلة العسكري بدفعة من صواريخ “فلق”.