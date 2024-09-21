جنازة عسكرية لجندي مصري استشهد قبل 57 عاما.. ما القصة؟ (شاهد)

بعد 57 عامًا من استشهاده في حرب عام 1967، شُيّع في الإسكندرية رفات الجندي المصري فوزي عبد المولى في جنازة عسكرية تكريما له.

ودُفن رفات عبد المولى في مقابر الأسرة في منطقة الدخيلة غرب مدينة الإسكندرية شمالي البلاد، بعد وصول جثمانه من المستشفى العسكري في السويس، وحمل جنود النعش وأطلقوا طلقات نارية تكريمًا له.

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اللي في الصور دي الجنازة العسكرية للجندي المصري "فوزي محمد عبد المولى ابو الشوك" بس الحقيقة مع ان جنازته كانت يوم الخميس لكن هو استشهد من ٥٧ سنة!! فوزي من مواليد ١٨ يناير ١٩٤٥م، كان شاب اسكندراني بسيط من الدخيلة، وهوا في سن التجنيد خدم في حرب اليمن فترة، وبعدين نزل اجازة ٢٨… pic.twitter.com/29Z93mnxpc — اسكندرية – Alexandria (@Alexandria_egy1) September 20, 2024

وكان فريق مؤسسة سيناء قد أعلن العثور على رفات عبد المولى في شهر يوليو/تموز الماضي في منطقة الحسنة وسط سيناء، حيث عثرت عليه مصادفة مؤسسة مدنية تعمل في هذه المنطقة، وعرفته بأوراقه الرسمية وبعض متعلقاته الشخصية التي بقيت بحالة جيدة رغم مرور أكثر من نصف قرن على استشهاده.

فوزي محمدعبد المولى شاب مصري اسكندراني كان عمرة ٢٠سنة خلص حرب اليمن ونزل بلده يتزوج وراح على سينا عريس جديد عشان يكمل مده جيشه و استشهد في ٦٧اثناء العدوان قتلوا العريس ومئات زيه

وتم العثور على رفاته في منطقة الحسنة بسيناء الشهر اللي فات ترك وراه زوجة وام واخوه واصدقاء مكلومين pic.twitter.com/QRSfgSaDYF — محمد مراد (@mohamedmourad) September 20, 2024

مصير مجهول لأكثر من نصف قرن

وقالت شقيقته تعليقًا على خبر العثور على رفاته، إن أسرته لم تكن تعرف مصيره طوال هذه السنوات، ولا تعرف ما إذا كان ميتًا أو على قيد الحياة، خاصة أن عمره لم يتجاوز 22 عامًا عند استشهاده.

وأضافت شقيقته أنها تحمل ذكريات جميلة لشقيقها الذي كان حنونًا وكريمًا ويحمل الكثير من الصفات الطيبة.

وعثر مع رفات الشهيد عبد المولى على صورة لأشقائه وأفراد من أسرته كان يحتفظ بها مع هويته الشخصية.

اللي في الصورة قدامكم ده فوزي عبدالمولي أبو شوك من وادي القمر..⛔️

كان في الجيش 🇪🇬 واستشهد سنة 1967⛔️ يعني من 57سنه⛔️

وجدوا جثمانه بالسويس ومعه بطاقته والسلسلة اللي عليها اسمه والجسد لم يتحلل بصحراء السويس وصلوا لأهله وهايعملوا جنازة عسكرية له ويدفن في مقابر العائلة بالدخيلة pic.twitter.com/MSH4avufct — 🇪🇬🐦‍⬛ƁĤŘ 💀 (@bhr_Eygpt) September 19, 2024

وبعد نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرّف عليها ابن شقيق الشهيد، حيث رأى والده فيها، وتواصل مع السلطات لإبلاغها بالتعرف على عمّه الشهيد عبد المولى.

وطلب أحد أشقاء عبد المولى من السلطات إجراء تحليل الحمض الوراثي “دي إن إيه” للتأكد من صلة القرابة، وبعد شهور من طلبه تم إجراء الفحص الذي أكد أن الجثمان هو جثمان شقيقه.