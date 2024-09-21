سياسة|لبنان

حرائق وإصابة كنيس.. ضربة صاروخية على شمال إسرائيل ولبنان يعلن حصيلة هجمات الضاحية الجنوبية (فيديو)

قصف متبادل

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21/9/2024-|آخر تحديث: 21/9/202404:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيب كنيس بضربة صاروخية، استهدفت مستوطنة إسرائيلية في بلدة بيريا بالجليل الأعلى؛ جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان ظهر اليوم السبت.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط صاروخ في منطقة بيريا شمالي البلاد في بلدة كتسرين بالجولان، وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن الكنيس أصيب جراء سقوط شظايا الصاروخ بالقرب منه.

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حرائق شمالي إسرائيل

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، سقوط الصاروخ في منطقة بيريا شمالي البلاد، لكن “دون وقوع إصابات” مشيرة إلى إغلاق عدد من الطرق في بلدة كتسرين بالجولان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن شرطة الاحتلال “أنباء عن سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في عدة مواقع شمالية واندلاع عدد من الحرائق”.

من جانبه قال حزب الله، إنه استهدف بصواريخ الكاتيوشا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا.

غارات إسرائيلية مكثفة

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة اليوم السبت استهدفت قرى وبلدات في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن الطيران “المعادي نفذ غارات على جبل الرفيع في جبل الريحان بمنطقة جزين، فيما لا تتوقف الطائرات الحربية والمسيّرات عن الإغارة”.

وقالت إن “مسيّرات العدو، نفذت ضربات عديدة في بلدات وقرى المنطقة على أطراف الخرايب عند البحر من جهة عدلون وفي النجارية ونفذت ضربة على أطراف قلعة ميس الجبل”.

وفي صُور قالت الوكالة الوطنية، إن الطيران الاستطلاعي والطائرات الحربية المسّيرة والحربية تحلق بشكل مكثف فوق الجنوب.

وذكرت قناة الجديد اللبنانية أن “الطيران الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا مستهدفا بسلسلة غارات مرتفعات جبل الريحان وأطراف المحمودية، ومجرى الليطاني، وصولا إلى أطراف البقاع الغربي”.

31 شهيدا في لبنان

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض خلال مؤتمر صحفي السبت أن حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بلغت 31 شهيدا، بينهم ثلاثة أطفال، وقال إن عمليات الإنقاذ تواصلت طوال الليل.

وقال الوزير إن “الحصيلة حتى الآن لهذه الضربة 31 شهيدا وشهيدة، من بينهم ثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم ست سنوات وأربع سنوات وعشر سنوات”.

القيادي في حزب الله إبراهيم محمد عقيل (المكتب الإعلامي العسكري لحزب الله)

وأشار إلى أن من بين القتلى كذلك سبع نساء، وأن عدد الجرحى بلغ 68 جريحًا، وأوضح أن فرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع واصلت بعد الضربة، أمس، العمل طوال الليل لإزالة الركام حتى يتم انتشال الضحايا.

وقال الوزير إن مبنى سكنيا، سقط بكامله على رؤوس قاطنيه، جراء الغارة الإسرائيلية، وأشار إلى أن حصيلة انفجار أجهزة اللاسلكي الأربعاء بلغت 27 قتيلا، إضافة إلى 12 قتلوا الثلاثاء بانفجار أجهزة البيجر.

القيادي أحمد وهبي (حزب الله)
المصدر : الجزيرة مباشر + صحافة إسرائيلية + وسائل إعلام لبنانية

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