“خطة الجليل”.. كتائب القسام: إبراهيم عقيل أشرف على أول مشروع عربي يهدف لتحرير جزء من أرض فلسطين

نعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، القيادي البارز في جماعة حزب الله اللبنانية إبراهيم عقيل، الذي اغتالته إسرائيل، أمس الجمعة، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقدّمت كتائب القسام في بيان، مساء اليوم السبت، تعازيها “القلبية الصادقة” إلى حزب الله والشعب اللبناني “باستشهاد القائد الجهادي الكبير/ إبراهيم عقيل “الحاج عبد القادر”، ومعاونه القائد/ أحمد وهبي “الحاج أبو حسين سمير”، وثلة من إخوانهم المجاهدين، وباستشهاد العشرات وجرح الآلاف في مجزرتَي الثلاثاء والأربعاء التي نفذها الاحتلال المجرم”.

وأشار بيان كتائب القسام إلى الدور “المهم” الذي قام به عقيل “من أجل فلسطين، والخدمات الجليلة التي قدّمها لفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان، علاوة على إشرافه على خطة تحرير الجليل؛ أول مشروع عربي يهدف إلى تحرير جزء من أرض فلسطين”.

وأعرب البيان عن تقديره لما يقوم به حزب الله “دفاعًا عن الأقصى ونصرة لشعب غزة، وتأكيدهم المستمر على عدم وقف جبهة الإسناد إلا بوقف العدوان على غزة مهما كانت التضحيات، ودفعهم لهذه الأثمان”.

وأكد بيان كتائب القسام أن “فلسطين لن تنسى كل من وقف إلى جانبها وساندها خلال محنتها في وجه الإرهاب الصهيوني”، مشددًا على الثقة في أن “هذا العدو بمغامراته غير المحسوبة وعربدته في المنطقة ليعجّل بنهايته واندحاره عن أرضنا ومقدساتنا”.

بدورها، قالت سرايا القدس إن “العدو الصهيوني قد اقترف باغتيال القائد الكبير (الحاج ابراهيم عقيل) ورفاقه القادة والمجاهدين جريمة حمقاء، ستطارده اللعنات وتُغرق كبرياءه وتكسر شوكته”.

وأكد البيان تعهد سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية “بالاستمرار في جهادنا ودفاعنا عن فلسطين ومقدساتها حتى تحرير كامل التراب من دنس الصهاينة الغاصبين”.

وأعلن حزب الله، مساء الجمعة، استشهاد القيادي العسكري بالحزب إبراهيم عقيل، الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتله إثر غارة جوية على الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.