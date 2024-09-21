شاهد: ملصقات بأسماء شهداء فلسطينيين على أبواب قاعات دراسية بجامعة فرنسية

نشرت صفحة “لجنة فلسطين” في جامعة باريس، مقطع “فيديو” عبر إنستغرام، لطلبة معهد العلوم السياسية، وهم يلصقون أسماء شهداء فلسطينيين على لافتات أبواب قاعات الدروس بجامعتهم.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي نشرته اللجنة التي تناضل ضد الإبادة الجماعية والفصل العنصري والاستعمار الإسرائيلي، طلبة يرتدون الكوفية الفلسطينية ويلصقون أسماء بعض شهداء فلسطين على مداخل قاعات الجامعة، مثل: شيرين أبو عاقلة، وإسماعيل الغول، وأسامة المغاري.

وعاد الطلبة في الجامعات الأوروبية والأمريكية للتظاهر أو للتعبير عن دعمهم لغزة من جديد مع حلول العام الدراسي الجديد.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة في غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.