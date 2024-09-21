شركة أمريكية توقف موظفا كبيرا بسبب منشور عن غزة

أوقفت شركة (نيوبرغر بيرمان) مدير صندوق التحوط (ستيفن إيزمان) عن العمل بعد أن قال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يحتفل بالدمار في قطاع غزة.

واشتهر إيزمان بمراهناته على انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة والذي تم تصويره في فيلم “ذا بيغ شورت” (العجز الكبير) عام 2015.

Steven Eisman, the famed investor known for his role in predicting the collapse of the US housing market, has been put on indefinite leave from Neuberger Berman after asserting that he celebrates the genocide in Gaza. More details:https://t.co/R1TPiFo9kc pic.twitter.com/skTjJe70xJ — Quds News Network (@QudsNen) September 20, 2024

“تصرفات مرفوضة”

وقالت شركة نيوبرغر بيرمان، إن إيزمان لا يتحدث باسمها ووصفت تصرفاته بأنها “مرفوضة“.

وكان أحد مستخدمي موقع إكس نشر منشورًا قال فيه إن العالم يلتزم الصمت تجاه غزة التي عصفت بها الحرب، ورد إيزمان قائلًا “لا بد أنك تمزح.. نحن لسنا صامتين.. نحن نحتفل” وقد تم حذف حسابه بعد ذلك.

وفي تعليقات نقلتها تقارير إعلامية، اعتذر ستيفن إيزمان عن تصريحاته وقال إنه كان يقصد الإشارة إلى هجمات إسرائيل على جماعة حزب الله في لبنان.

Neuberger Berman senior portfolio manager Steve Eisman of "Big Short" fame was put on “leave” after he posted a message on X 'celebrating' the deaths of Palestinians in Gaza. https://t.co/lbkjXAeErf — Jamal Dajani جمال (@JamalDajani) September 20, 2024

“غير مسؤولة”

وقال متحدث باسم نيوبرغر بيرمان إن الشركة تنأى بنفسها عن تعليقات مدير صندوق التحوط ستيفن إيزمان.

وأضاف المتحدث “على الرغم من اعتراف السيد إيزمان بأنه أخطأ في محتوى رده على المنشور، فإن تصرفاته على وسائل التواصل الاجتماعي كانت غير مسؤولة ومحل اعتراض”.

وكان إيزمان قد انضم إلى الشركة في العام 2014.

(Bloomberg) – Neuberger Berman senior portfolio manager Steve Eisman deleted a social media account and retracted remarks indicating he was “celebrating” the deaths of Palestinian civilians in Gaza.https://t.co/LiMXKh7a6g pic.twitter.com/GAgVSZJv0L — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) September 20, 2024

ضحايا ودمار في غزة

وأثارت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي راح ضحيتها حتى أمس الجمعة 41 ألفا و272 شهيدا ونحو 95 ألفا و550 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتدمير البنية التحتية في القطاع.

وخرجت مظاهرات في عدد من المدن الأوربية والولايات المتحدة على مدار الشهور السابقة، تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وردد فيها المتظاهرون هتافات تنادي بالحرية للشعب الفلسطيني، وتطالب بوقف الحرب.