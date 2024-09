شركة أمريكية توقف موظفا كبيرا بسبب منشور عن غزة

أوقفت شركة (نيوبرغر بيرمان) مدير صندوق التحوط (ستيفن إيزمان) عن العمل بعد أن قال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يحتفل بالدمار في قطاع غزة.

واشتهر إيزمان بمراهناته على انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة والذي تم تصويره في فيلم “ذا بيغ شورت” (العجز الكبير) عام 2015.

Steven Eisman, the famed investor known for his role in predicting the collapse of the US housing market, has been put on indefinite leave from Neuberger Berman after asserting that he celebrates the genocide in Gaza.

— Quds News Network (@QudsNen) September 20, 2024