سياسة|الولايات المتحدة

شركة أمريكية توقف موظفا كبيرا بسبب منشور عن غزة

“تصرفات مرفوضة”

الحزن والدمار يحاصران النساء في غزة
الحزن والدمار يحاصران النساء في غزة (رويترز)
21/9/2024-|آخر تحديث: 21/9/202403:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أوقفت شركة (نيوبرغر بيرمان) مدير صندوق التحوط (ستيفن إيزمان) عن العمل بعد أن قال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يحتفل بالدمار في قطاع غزة.

واشتهر إيزمان بمراهناته على انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة والذي تم تصويره في فيلم “ذا بيغ شورت” (العجز الكبير) عام 2015.

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“تصرفات مرفوضة”

وقالت شركة نيوبرغر بيرمان، إن إيزمان لا يتحدث باسمها ووصفت تصرفاته بأنها “مرفوضة“.

وكان أحد مستخدمي موقع إكس نشر منشورًا قال فيه إن العالم يلتزم الصمت تجاه غزة التي عصفت بها الحرب، ورد إيزمان قائلًا “لا بد أنك تمزح.. نحن لسنا صامتين.. نحن نحتفل” وقد تم حذف حسابه بعد ذلك.

وفي تعليقات نقلتها تقارير إعلامية، اعتذر ستيفن إيزمان عن تصريحاته وقال إنه كان يقصد الإشارة إلى هجمات إسرائيل على جماعة حزب الله في لبنان.

“غير مسؤولة”

وقال متحدث باسم نيوبرغر بيرمان إن الشركة تنأى بنفسها عن تعليقات مدير صندوق التحوط ستيفن إيزمان.

وأضاف المتحدث “على الرغم من اعتراف السيد إيزمان بأنه أخطأ في محتوى رده على المنشور، فإن تصرفاته على وسائل التواصل الاجتماعي كانت غير مسؤولة ومحل اعتراض”.

وكان إيزمان قد انضم إلى الشركة في العام 2014.

ضحايا ودمار في غزة

وأثارت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي راح ضحيتها حتى أمس الجمعة 41 ألفا و272 شهيدا ونحو 95 ألفا و550 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتدمير البنية التحتية في القطاع.

وخرجت مظاهرات في عدد من المدن الأوربية والولايات المتحدة على مدار الشهور السابقة، تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وردد فيها المتظاهرون هتافات تنادي بالحرية للشعب الفلسطيني، وتطالب بوقف الحرب.

المصدر : رويترز

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