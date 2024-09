مغني الراب الأمريكي ماكليمور يطلق أغنية “قاعة هند 2” (فيديو)

أصدر مغني الراب الأمريكي بنيامين هاموند، المعروف باسم “ماكليمور”، أغنية أخرى مؤيدة لفلسطين بعنوان “قاعة هند 2”.

وجاءت الأغنية بعد 4 أشهر من إصدار أول أغنية حملت الاسم ذاته، وأصبحت نشيدًا للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في معظم أنحاء العالم، وحققت ملايين المشاهدات عبر مختلف المنصات.

ويشارك في الإصدار الثاني مغني الراب الفلسطيني “إم سي عبدول”، والمؤلف والكوميدي الأمريكي الفلسطيني عامر زهر، والمغني الأمريكي العربي أنيس مخيبر.

ويشير عنوان الأغنية إلى تغيير الطلبة الداعمين لفلسطين تسمية قاعة هاملتون بجامعة كولومبيا في مايو/أيار الماضي؛ ليحمل اسم “قاعة هند” تكريمًا للطفلة هند رجب (6 سنوات) التي قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي بغزة.

وعلى عكس الأغنية السابقة، فإن أغنية “قاعة هند 2” لا يصاحبها فيديو موسيقي، بل تعرض بدلًا من ذلك صورة لأطفال فلسطينيين التقطها المصور الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة، وتبدأ الأغنية بفقرة من غناء مخيبر، الذي يتكامل غناؤه مع تناغمات جوقة أطفال لوس أنجلوس فلسطين وجوقة الإنجيل.

ويغني مخيبر “في حياتنا سنكون أحرارًا، ويمكنهم دفننا، لكنهم سيكتشفون أننا بذور”، وتخلل الأغنية الكثير من الكلمات العربية.

