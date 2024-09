نائبة أمريكية تندد برسم كاريكاتير يظهرها مع جهاز “بيجر” ينفجر

نددت النائبة الأمريكية الفلسطينية الأصل رشيدة طليب، أمس الجمعة، برسم كاريكاتيري نُشر في مجلة ناشونال ريفيو يظهرها إلى جانب جهاز نداء “بيجر” منفجر، واصفة إياه بأنه عنصري.

ويشير الرسم إلى هجوم استهدف الأسبوع الماضي أعضاء من جماعة حزب الله في لبنان. ويظهر في الرسم الكاريكاتيري الذي نُشر الخميس امرأة تجلس إلى مكتب عليه جهاز اتصال لاسلكي ينفجر، وعلى المكتب بطاقة مكتوب عليها “النائبة طليب”، وتظهر المرأة وهي تقول “يا للغرابة! جهاز بيجر الخاص بي انفجر للتو”.

“أمر مخزٍ وعنصرية”

وكتبت طليب على منصة إكس “يعاني مجتمعنا بالفعل من الكثير من الألم في الوقت الحالي (لكن) هذه العنصرية ستفاقم الكراهية والعنف ضد جالياتنا العربية والمسلمة وتهدد أمن الجميع. إنه لأمر مخزٍ أن تستمر وسائل الإعلام في تطبيع هذه العنصرية”.

Thank you, Mayor @AHammoudMI, for speaking up. Our community is already in so much pain right now. This racism will incite more hate + violence against our Arab & Muslim communities, and it makes everyone less safe. It’s disgraceful that the media continues to normalize this… https://t.co/JTn2mur4Yj — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) September 20, 2024

“هجوم بغيض”

وتمثل رشيدة طليب الحزب الديمقراطي عن ولاية ميشيغان في مجلس النواب الأمريكي، وهي المشرّعة الأمريكية الوحيدة ذات الأصل الفلسطيني في الكونغرس.

وتعرض الرسم الكاريكاتيري أيضًا لانتقادات من منظمة “إمجيدج أكشن”، وهي جماعة مناصرة لحقوق المسلمين الأمريكيين، وقالت المنظمة في بيان عبر منصة إكس “استمرارًا للنمط المزعج من الخطاب المعادي للمسلمين والعرب والفلسطينيين، نشهد الآن هذا الهجوم البغيض والعنصري ضد العضو المسلم الفلسطيني الوحيد في الكونغرس”.

وتابعت “إنه أمر مقزز للغاية، لقد أصبح التعصب ضد العرب وكراهية الإسلام أمرًا طبيعيًّا في وسائل الإعلام لدينا”.

Continuing the disturbing pattern of anti-Muslim, anti-Arab, and anti-Palestinian rhetoric, we now witness this vile and racist attack against the only Palestinian Muslim member of Congress @RepRashida. https://t.co/dZZV8Lucok — Emgage Action (@EmgageAction) September 20, 2024

وانتقد الرسم أيضًا عضوي مجلس النواب الأمريكي الديمقراطيتين كوري بوش وألكسندريا أوكاسيو كورتيز وبعض المسؤولين المحليين في ميشيغان وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

Vile. Racist. Islamophobic trash.@NRO, @DetroitNews, you should be ashamed for spewing this filth, betraying any shred of journalistic integrity, and putting communities in danger. You chose hate over truth. You’ve failed your readers and your community. https://t.co/lOUs7H9DtJ — Cori Bush (@CoriBush) September 20, 2024

وانفجرت الآلاف من أجهزة البيجر التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان يوم الثلاثاء. وأعقب ذلك في اليوم التالي انفجار أجهزة اتصال لاسلكية أخرى في لبنان؛ مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف في تلك الحوادث.

واتُّهمت مصادر أمنية إسرائيل بالمسؤولية عن ذلك، لكن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها.

وتعد طليب منتقدة شرسة لأفعال إسرائيل في الحرب على غزة والدعم الأمريكي لها منذ أمد طويل.