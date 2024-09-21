سياسة|الولايات المتحدة

نائبة أمريكية تندد برسم كاريكاتير يظهرها مع جهاز “بيجر” ينفجر

رشيدة طليب

رشيدة طليب ترفع لافتة احتجاجية ضد نتنياهو خلال خطابه في الكونغرس (الفرنسية)
21/9/2024-|آخر تحديث: 21/9/202412:39 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نددت النائبة الأمريكية الفلسطينية الأصل رشيدة طليب، أمس الجمعة، برسم كاريكاتيري نُشر في مجلة ناشونال ريفيو يظهرها إلى جانب جهاز نداء “بيجر” منفجر، واصفة إياه بأنه عنصري.

ويشير الرسم إلى هجوم استهدف الأسبوع الماضي أعضاء من جماعة حزب الله في لبنان. ويظهر في الرسم الكاريكاتيري الذي نُشر الخميس امرأة تجلس إلى مكتب عليه جهاز اتصال لاسلكي ينفجر، وعلى المكتب بطاقة مكتوب عليها “النائبة طليب”، وتظهر المرأة وهي تقول “يا للغرابة! جهاز بيجر الخاص بي انفجر للتو”.

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“أمر مخزٍ وعنصرية”

وكتبت طليب على منصة إكس “يعاني مجتمعنا بالفعل من الكثير من الألم في الوقت الحالي (لكن) هذه العنصرية ستفاقم الكراهية والعنف ضد جالياتنا العربية والمسلمة وتهدد أمن الجميع. إنه لأمر مخزٍ أن تستمر وسائل الإعلام في تطبيع هذه العنصرية”.

“هجوم بغيض”

وتمثل رشيدة طليب الحزب الديمقراطي عن ولاية ميشيغان في مجلس النواب الأمريكي، وهي المشرّعة الأمريكية الوحيدة ذات الأصل الفلسطيني في الكونغرس.

وتعرض الرسم الكاريكاتيري أيضًا لانتقادات من منظمة “إمجيدج أكشن”، وهي جماعة مناصرة لحقوق المسلمين الأمريكيين، وقالت المنظمة في بيان عبر منصة إكس “استمرارًا للنمط المزعج من الخطاب المعادي للمسلمين والعرب والفلسطينيين، نشهد الآن هذا الهجوم البغيض والعنصري ضد العضو المسلم الفلسطيني الوحيد في الكونغرس”.

وتابعت “إنه أمر مقزز للغاية، لقد أصبح التعصب ضد العرب وكراهية الإسلام أمرًا طبيعيًّا في وسائل الإعلام لدينا”.

وانتقد الرسم أيضًا عضوي مجلس النواب الأمريكي الديمقراطيتين كوري بوش وألكسندريا أوكاسيو كورتيز وبعض المسؤولين المحليين في ميشيغان وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وانفجرت الآلاف من أجهزة البيجر التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان يوم الثلاثاء. وأعقب ذلك في اليوم التالي انفجار أجهزة اتصال لاسلكية أخرى في لبنان؛ مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف في تلك الحوادث.

واتُّهمت مصادر أمنية إسرائيل بالمسؤولية عن ذلك، لكن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها.

وتعد طليب منتقدة شرسة لأفعال إسرائيل في الحرب على غزة والدعم الأمريكي لها منذ أمد طويل.

المصدر : وكالات

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