أستاذ بجامعة لندن: صحف أمريكية كبرى تحضّر نعيا خاصا لحسن نصر الله (فيديو)

كشف أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، الدكتور فواز جرجس، عن معلومات تتعلق باحتمال تصعيد إسرائيلي وشيك في لبنان.

وقال جرجس لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، السبت، إن إسرائيل تستعد لتصعيد كبير، مستفيدة من الفرصة التي يتيحها لها موقف الإدارة الأمريكية الحالي.

وأوضح أن إدارة الرئيس جو بايدن تتباطأ في ردود فعلها، مشيرًا إلى رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوية في فوز “صديقه المقرب وحليفه دونالد ترامب” في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

تجهيز نعي لحسن نصر الله

وأضاف جرجس أن صحفيًّا أمريكيًّا بارزًا اتصل به قبل 4 ساعات فقط من حديثه، مخبرًا إياه بأن صحفًا أمريكية كبرى تقوم حاليًّا بتحديث النعي الخاص بالأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، توقعًا لاحتمال قيام إسرائيل بمحاولة اغتياله.

وأكد جرجس أن هذا التطور يشير إلى أن بعض هيئات التحرير في الصحف الأمريكية تتوقع إقدام إسرائيل على مثل هذا العمل الخطير، وتستعد له.

وختم حديثه بالإعراب عن أمله ودعائه بأن تكون هذه المعلومات غير صحيحة، مشددًا على أنها تُعَد مؤشرًا مقلقًا على استعداد إسرائيل للانخراط في تصعيد استراتيجي.

وأخيرًا، تصاعدت الحرب بين “حزب الله” وإسرائيل عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومَي الثلاثاء والأربعاء، مما أوقع 37 شهيدًا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحًا، إلى جانب غارة جوية استهدفت الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت، خلفت عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء والقياديان البارزان في حزب الله إبراهيم عقيل وأحمد وهبي.