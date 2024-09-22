أول تعليق من السفير الإيراني لدى لبنان بعد إصابته في “تفجيرات بيجر”

رأى السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني أن إصابته في تفجيرات الأجهزة اللاسلكية في بيروت “شرف”.

وقال أماني في أول تصريحاته منذ إصابته بتفحيرات بيجر التي وقعت في لبنان الثلاثاء الماضي، إن “هذه الإصابة شرف له لأنه كان مع شعب لبنان المظلوم في جريمة الحرب هذه”.

https://x.com/mojtaba_amaani/status/1837789583326535919

“عملية علاجي تتقدم بشكل جيد”

وأضاف أماني في بيان عبر منصة إكس، ظهر اليوم الأحد، أنه “بفضل الإجراءات الأولية والمهمة التي قام بها الأطباء اللبنانيون ومن ثم بفضل الجهود القيمة للأطباء الإيرانيين، فإن عملية علاجي تتقدم بشكل جيد”.

وكان السفير أماني قد أصيب في تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) في لبنان، التي أسفرت عن قتل 37 شخصًا وإصابة أكثر من 3 آلاف و250 آخرين بينهم أطفال ونساء. وحمّلت بيروت وحزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم.