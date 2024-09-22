البرغوثي: إسرائيل تسعى للقضاء على فلسطين بالكامل وليس “قضمها”

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن إسرائيل تهدف إلى القضاء على فلسطين بشكل كامل، وليس مجرد تقسيمها أو الاستيلاء عليها تدريجيًا.

وشدد البرغوثي خلال ندوة عقدت على هامش مؤتمر “إعادة تصور فلسطين” الذي نظمته جامعة جورج تاون في العاصمة القطرية الدوحة، على أهمية أن يكون القرار المتعلق بمستقبل فلسطين السياسي بيد الفلسطينيين أنفسهم.

وقال “من الضروري أن يجري الشعب الفلسطيني انتخاباته بشكل ديمقراطي بنفسه، وينبغي للفلسطينيين وحدهم أن يقرروا مستقبل بلادهم. وليست مهمة إسرائيل أو أي سلطة خارج فلسطين أن تقرر من سيقودهم”.

“إعلان بيجين”

وأشار البرغوثي إلى أهمية “إعلان بيجين” الموقع في 23 يوليو/تموز الماضي خلال محادثات المصالحة التي حضرها ممثلو 14 تشكيلاً سياسياً فلسطينياً في العاصمة الصينية.

وأكد أن هذا الإعلان يمهّد الطريق للوحدة الوطنية، مشددًا على أنه من الخطأ القبول بحكومة فلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وشملت الفصائل المشاركة في اللقاء: فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى الجبهة الشعبية القيادة العامة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة).

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبّر البرغوثي عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير صادق في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

إسرائيل تدفع نحو فشل المفاوضات

وقال “تدفع إسرائيل مفاوضات وقف إطلاق النار نحو الفشل من خلال طرح شروط جديدة تعلم أن أي فلسطيني لن يقبلها”.

وأضاف أن الهدف الرئيسي لنتنياهو وإسرائيل هو القضاء على أي احتمال لوقف إطلاق النار، وجر المنطقة برمتها إلى الحرب.