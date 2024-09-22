الجزيرة: إغلاق الاحتلال مكتبنا في رام الله هدفه حجب الحقيقة

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي مكتبها في رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم الأحد، معتبرة ما قامت به قوات الاحتلال “عملًا إجراميًّا” يهدف إلى منع العالم من مشاهدة الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ نحو عام.

وفندت الجزيرة في بيان لها “الادعاءات الباطلة” التي قدّمتها السلطات الإسرائيلية لتبرير هذه المداهمة غير القانونية، وأكدت التزامها الثابت بتغطية الحرب على غزة، وما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكات في الضفة وباقي الأراضي المحتلة.

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وأشارت الجزيرة إلى أن اقتحام مكتب الشبكة ومصادرة معداتها ليس هجومًا على المؤسسة والعاملين فيها فحسب، بل يمثل “إهانة لحرية الصحافة ومبادئ العمل الإعلامي”.

وقالت الجزيرة إن هذه الإجراءات القمعية تهدف بوضوح إلى منع العالم من مشاهدة حقيقة الوضع في الأراضي المحتلة والحرب المستمرة على غزة وتأثيرها المدمر على المدنيين الأبرياء.

وجددت الشبكة تمسّكها بنقل الحقيقة بمهنية وموضوعية، حتى في ظل هذه الإجراءات الرامية إلى إسكاتها.

شبكة الجزيرة: 🔴 ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي من قبل قوات الاحتلال المتمثل باقتحام مكتب #الجزيرة في رام الله 🔴 نفند الادعاءات الباطلة التي قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتبرير هذه المداهمة غير القانونية لمكتب الجزيرة في رام الله 🔴 الإجراءات القمعية لسلطات… pic.twitter.com/3NVHCXOkWN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 22, 2024

“يسعون إلى حجب الحقيقة”

وأضافت الجزيرة أن قمع إسرائيل المستمر للصحافة الحرة إنما هو لإخفاء أفعالها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ويمثل انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني.

وحثت الجزيرة كل المنظمات المدافعة عن حرية الإعلام وحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات المعنية، على إدانة هذه الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والصحافة من قِبل إسرائيل، والمطالبة بمحاسبة قتلة الصحفيين ومن يسعون إلى حجب الحقيقة.

وحمّلت الشبكة حكومة نتنياهو مسؤولية سلامة صحفييها، وأكدت أنها ستتبع كل الخطوات القانونية المتاحة لحماية حقوقها والذود عن العاملين معها.

وكانت قوة مسلحة من جيش الاحتلال قد داهمت في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، مكتب قناة الجزيرة في رام الله وأمرت بإغلاقه فورًا.

وجاء هذا الاعتداء بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مايو/أيار 2024 بمنع الجزيرة من العمل داخل إسرائيل.