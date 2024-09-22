سياسة|ألمانيا

بكامل عتادهم.. جنود ألمان يطاردون طفلا فلسطينيا يحمل علم بلاده في شوارع برلين (شاهد)

أفزعوه وحاصروه

22/9/2024-|آخر تحديث: 22/9/202405:01 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

طاردت الشرطة الألمانية طفلًا فلسطينيًّا يحمل علم بلاده خلال مظاهرة داعمة لغزة في مدينة برلين.

وأظهر مقطع مصور عددًا من الجنود وهم يطاردون الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، ويحاولون محاصرته والقبض عليه.

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محاصرة طفل والتهمة “عَلَم”

ورغم محاولة عدد من المواطنين حماية الطفل والحيلولة دون وصول الشرطة إليه، تجمّع عدد كبير من الجنود حول الطفل الذي بدا على وجهه الفزع، وحاصروه واقتادوه إلى سيارة الشرطة.

دعم مطلق لإسرائيل

يشار إلى أن الحكومة الألمانية أعلنت دعمها لإسرائيل عقب طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقمعت كل الاحتجاجات والمظاهرات المؤيدة لفلسطين في أراضيها.

وتدخلت الشرطة بقسوة ضد متظاهرين في العديد من الاحتجاجات الرافضة للحرب على غزة، واعتقلت العديد منهم، وفتشت منازل بعضهم. وطالب المتظاهرون بوقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، ووقف المجازر الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني المحاصَر.

قمع الاحتجاجات

ولم يُسمح للأطفال الفلسطينيين في برلين بالذهاب إلى المدرسة مع ملصقات تضم صورًا للوشاح الفلسطيني أو الأعلام الفلسطينية.

وألغت السلطات الألمانية مؤتمرات وفعاليات عن فلسطين كان من المفترض أن تنعقد في برلين.

وقمعت الشرطة الألمانية أيضًا الكثير من الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الألمانية، وفضت بعضها بالقوة واعتقلت العديد من الطلبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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