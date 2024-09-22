بكامل عتادهم.. جنود ألمان يطاردون طفلا فلسطينيا يحمل علم بلاده في شوارع برلين (شاهد)

طاردت الشرطة الألمانية طفلًا فلسطينيًّا يحمل علم بلاده خلال مظاهرة داعمة لغزة في مدينة برلين.

وأظهر مقطع مصور عددًا من الجنود وهم يطاردون الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، ويحاولون محاصرته والقبض عليه.

محاصرة طفل والتهمة “عَلَم”

ورغم محاولة عدد من المواطنين حماية الطفل والحيلولة دون وصول الشرطة إليه، تجمّع عدد كبير من الجنود حول الطفل الذي بدا على وجهه الفزع، وحاصروه واقتادوه إلى سيارة الشرطة.

دعم مطلق لإسرائيل

يشار إلى أن الحكومة الألمانية أعلنت دعمها لإسرائيل عقب طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقمعت كل الاحتجاجات والمظاهرات المؤيدة لفلسطين في أراضيها.

وتدخلت الشرطة بقسوة ضد متظاهرين في العديد من الاحتجاجات الرافضة للحرب على غزة، واعتقلت العديد منهم، وفتشت منازل بعضهم. وطالب المتظاهرون بوقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، ووقف المجازر الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني المحاصَر.

Die Polizei jagt ein 10 jähriges Kind mit Palästinaflagge mitten in #Berlin und nimmt es fest. Der kleine soll vor der Polizei Angst gehabt haben und daraufhin weggelaufen. Aufnahmen, die weltweit das Bild Deutschlands seit Monaten prägen.#Staatsräson pic.twitter.com/8YeRXVgXpV — Rashad Alhindi (@RashadAlhindi) September 21, 2024

قمع الاحتجاجات

ولم يُسمح للأطفال الفلسطينيين في برلين بالذهاب إلى المدرسة مع ملصقات تضم صورًا للوشاح الفلسطيني أو الأعلام الفلسطينية.

وألغت السلطات الألمانية مؤتمرات وفعاليات عن فلسطين كان من المفترض أن تنعقد في برلين.

وقمعت الشرطة الألمانية أيضًا الكثير من الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الألمانية، وفضت بعضها بالقوة واعتقلت العديد من الطلبة.