تحذير أممي من تحول لبنان إلى غزة جديدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن التوتر المتزايد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مثير للقلق، مضيفًا: “احتمال تحول لبنان إلى غزة جديدة يقلقني”.

ودعا غوتيريش، اليوم الأحد، إسرائيل وحزب الله إلى خفض حدة التوترات بينهما.

وفي إشارة إلى الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الفلسطيني، قال غوتيريش من الواضح أن أيا من الطرفين (إسرائيل وحماس) غير مهتم بوقف إطلاق النار، وهذه حرب يجب أن تنتهي”.

إدعاءات كاذبة

أكد غوتيريش أن كافة الادعاءات التي أطلقتها إسرائيل بشأن الأونروا لا أساس لها من الصحة.

وذكر أن ادعاء إسرائيل بأن الأونروا تدعم حماس “لا يستند إلى أي أساس”.

وتابع: “لم يكن هناك على الإطلاق أي تعهد من الأونروا بدعم حماس، وهذا واضح للغاية، حماس تلقت الدعم في بعض الفترات الحرجة، لكنها لم تتلق الدعم من الأونروا، بل من إسرائيل”.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية حرصت في فترات سابقة على إيصال الأموال القادمة من دول أخرى إلى حماس بهدف تعزيز الانفصال والانشقاق داخل فلسطين.

التصعيد على الجبهة اللبنانية

تصاعدت المواجهة بين حزب الله وإسرائيل عقب تورط إسرائيل في تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 سبتمبر/أيلول، ما أوقع نحو 40 شهيدا وأكثر من 3 آلاف جريح، إلى جانب غارة جوية استهدفت الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت خلفت 51 شهيدا بينهم أطفال ونساء والقيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، بالإضافة إلى 68 جريحًا وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.