حزب الله يقصف قاعدة ومطار “رامات ديفيد” بعشرات الصواريخ (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد في شمال إسرائيل.

وقال الحزب في بيان، إنه استهدف القاعدة والمطار، بعشرات من الصواريخ، من ‏نوع فادي 1 وفادي 2.

وأكد الحزب أن هذا الهجوم “رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين”.

وتعد قاعدة رامات ديفيد الأكبر في المنطقة الشمالية، وواحدة من 3 قواعد جوية رئيسية في إسرائيل، وتحتل موقعا إستراتيجيا بالقرب من خطوط المواجهة الإسرائيلية مع لبنان وسوريا والضفة الغربية.

وتقع القاعدة في سهل مرج بن عامر أو ما يسمى “سهل زرعين” وسط شمال إسرائيل في مثلث جغرافي بين جنوب شرق حيفا وجنين وطبريا وبالقرب من الخط الأخضر الفاصل بين الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 1948.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن حزب الله يوسع نطاق القصف، مشيرة إلى تفعيل أجهزة الإنذار في عشرات المستوطنات في منطقة ياكنعام شمالي البلاد.

وأكدت الهيئة سقوط صاروخ بالقرب من قاعدة رامات دافيد الجوية.

كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخص بجروح طفيفة في الجليل الأسفل جراء سقوط شظايا صاروخ.

وأفاد الدفاع المدني الإسرائيلي بأنه يعمل على إخماد حريق في منطقة مفتوحة بالجليل، والذي يبدو أنه اندلع نتيجة سقوط شظايا صواريخ اعتراضية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن نحو 100 صاروخ أُطلقت من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل منذ صباح السبت؛ مما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار مباشرة بأحد المنازل.

يأتي ذلك في ظل تصعيد كبير من جانب الجيش الإسرائيلي على لبنان وحزب الله خلال الأسبوع الجاري، ما أوقع العشرات من القتلى وآلاف الجرحى، بينهم عدد كبير من قادة الحزب ومقاتليه.

وعن الدراسة في الشمال، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن آلاف الطلبة سيبقون في منازلهم يوم الأحد، بينما أكدت القناة 12 الإسرائيلية إلغاء الدراسة رسميًّا الأحد في عكا بسبب التصعيد في الشمال في ظل ضعف الحماية.

وعلى مدار اليوم السبت، أعلن حزب الله، عبر سلسلة بيانات على منصة تلغرام، شن 11 هجمة صاروخية على مواقع عسكرية إسرائيلية شمالي إسرائيل.

في السياق ذاته، قالت مصادر للجزيرة مباشر إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا محيط مجرى الليطاني بين بلدتي زوطر ودير سريان جنوبي لبنان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “دمر نحو 180 هدفًا وآلاف من منصات الإطلاق، حيث أكمل سلسلة من الهجمات في جنوبي لبنان”.

وأفادت القناة 12 بأن “مقاتلات الجيش الإسرائيلي تشن هجمات في منطقة نهر الليطاني على عمق 30 كيلومترًا داخل الأراضي اللبنانية”.

في حين ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 100 غارة جوية على جنوبي لبنان.