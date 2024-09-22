“سياسات أحادية واستفزازية”.. وزير خارجية مصر يُحذر من “حرب إقليمية شاملة”

حذّر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، من أن ارتفاع حدّة القصف المتبادل بين إسرائيل و(حزب الله) يهدّد باندلاع “حرب إقليمية شاملة”، مشددًا على أن التصعيد “يؤثر سلبًا” على مفاوضات الهدنة في غزة.

وقال الوزير في مقر الأمم المتحدة في نيويورك “هناك قلق بالغ من حدوث ما حذرت منه مصر، من إمكانية حدوث تصعيد شامل في المنطقة يقود إلى حرب إقليمية شاملة”، لافتًا إلى أن التصعيد الأخير بين إسرائيل و(حزب الله) “يؤثر سلبًا” على مفاوضات ترمي للتوصل إلى هدنة في غزة، وتؤدي في إطارها مصر دور وساطة.

“سياسات أحادية واستفزازية”

شدّد عبد العاطي على أن “مصر ومعها قطر والولايات المتحدة لديهم الإصرار الكامل والتزام بمواصلة كل الجهد الممكن”، للتوصل إلى اتفاق هدنة.

وقال “كل مكونات الصفقة جاهزة”، مضيفًا “المشكلة تكمن في (عدم) توافر الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي”.

وحمّل مسؤولية ارتفاع حدّة القصف المتبادل بين إسرائيل و(حزب الله)، لـ”سياسات أحادية واستفزازية” تنتهجها تل أبيب.

“وقف التصعيد”

قال عبد العاطي “نتحدث مع شركائنا الإقليميين والدوليين بما ذلك الولايات المتحدة بشأن أهمية العمل على وقف التصعيد ووقف السياسات الأحادية والاستفزازية التي تمارسها إسرائيل”.

وحذّر من أن اشتعال المنطقة “لا يخدم مصلحة أي طرف على الإطلاق”.

تصريحات عبد العاطي أدلى بها بعد لقاءاته في واشنطن مسؤولين أميركيين، بينهم مبعوث البيت الأبيض آموس هوكستين الذي يقود جهودًا للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و(حزب الله) في لبنان.