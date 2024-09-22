شاهد: إطلالة الجزيرة مباشر في ثوبها الجديد (فيديو)

بدأت قناة “الجزيرة مباشر” بثها في شكل جديد، مساء اليوم الأحد.

ويهدف الشكل الجديد إلى زيادة التفاعل بين المشاهدين وقناة “الجزيرة مباشر” عبر الهواتف والأجهزة الذكية، ومختلف منصات التفاعل.

ويتضمن الشكل الجديد تطويرًا لأدوات عدة بهدف تمكين المشاهد وإشراكه في إرسال ما يحدث من أخبار وتطورات الأحداث للقناة، والتعليق عليها.

كما يؤكد الشكل الجديد أن مشاركة المشاهدين هي روح قناة الجزيرة المباشر، وأنها همزة وصل بين المشاهدين بعضهم بعضًا وبين العالم.