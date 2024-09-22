لأول مرة بصواريخ “فادي”.. حزب الله يضرب مجمعات صناعات عسكرية وقاعدة إسرائيلية قرب حيفا (فيديو)

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، أنه شن هجمات بصواريخ “فادي” التي تُستخدم لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على مواقع عسكرية شمالي إسرائيل.

وقال الحزب في بيانات عبر منصة تليغرام إنه قصف مجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة “رفائيل” المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا.

وأضاف البيان أن هذا القصف جاء “كردٍّ أولي على ‏المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومَي الثلاثاء والأربعاء ‌‏(مجزرة البيجر وأجهزة اللاسلكي)”.

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه استهدف مجددًا “قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردًّا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية، والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين”.

قصف بصواريخ “فادي” لأول مرة

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني لبناني قوله إن صواريخ فادي 1 و2، التي أطلقها حزب الله، تُستخدم لأول مرة منذ بدء المواجهات العسكرية بين الجانبين.

وأوضح المصدر أن صاروخ فادي 1 هو من عيار 220 ميلمترًا، ومداه 80 كيلومترًا، أما صاروخ فادي 2 فهو من عيار 303، ويصل مداه إلى 105 كيلومترات.

مقتل إسرائيلي وإصابة 12

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن شابًّا يبلغ من العمر 17 عامًا لقي حتفه صباح اليوم في حادث سير خطير شمالي البلاد، أسفر أيضًا عن إصابة شاب آخر (20 عامًا) بجروح متوسطة إلى خطيرة أثناء إطلاق صفارات الإنذار تزامنًا مع إطلاق الصواريخ من لبنان.

وكان 12 إسرائيليًّا قد أصيبوا بجروح متوسطة جراء قصف صاروخي من لبنان باتجاه شمالي البلاد.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أن صاروخًا أصاب بصورة مباشرة منزلًا في بلدة كريات بياليك جنوب حيفا، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى .

إصابة مباشرة في “كريات بياليك” وهروب إلى الملاجئ

وأشار الموقع إلى إصابة شخصين (56 عامًا و17 عامًا) بشظايا صاروخ إضافة إلى نقل 6 جرحى إلى المستشفى أصيبوا أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة مباشرة في مبنيين في كريات بياليك، جراء إطلاق حزب الله اللبناني صباح اليوم وابلًا كثيفًا من الصواريخ على المستوطنات في الشمال.

إطلاق 100 صاروخ

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق أن حزب الله أطلق نحو 100 صاروخ من لبنان على شمالي إسرائيل.

وخلال الأسبوع الحالي، تصاعدت الحرب بين حزب الله وإسرائيل عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومَي الثلاثاء والأربعاء مما أوقع 37 قتيلًا وأكثر من 3 آلاف و250 مصابًا، إلى جانب غارة جوية استهدفت الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت خلفت 45 قتيلًا بينهم أطفال ونساء والقياديان البارزان في حزب الله إبراهيم عقيل وأحمد وهبي، و68 مصابًا.

ومنذ الثامن من أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا عبر الخط الأزرق الفاصل، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما خلَّف أكثر من 137 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.