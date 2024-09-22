نائب الأمين العام لحزب الله: دخلنا مرحلة الحساب المفتوح وإسرائيل ستموت رعبا (فيديو)

قال نائب الأمين العام لجماعة (حزب الله) اللبنانية نعيم قاسم إن المواجهة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة هي مرحلة “الحساب المفتوح”.

وأضاف قاسم، في كلمة أثناء مراسم تشييع قادة من (حزب الله) قضوا جراء قصف إسرائيلي، أن الحزب “لن يحدد كيفية الرد على العدوان الإسرائيلي وسيقاتله من حيث يحتسب ولا يحتسب”.

وأكد نائب زعيم (حزب الله) خلال المراسم، التي جرت في الضاحية الجنوبية، أن جبهة الإسناد اللبنانية مستمرة مهما طال الزمن إلى أن تتوقف الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، كما لن يعود سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم.

وتوعد قاسم بأن إسرائيل “ستموت رعبًا” مع الخطط التي يحضرها الحزب تجاه إسرائيل، دون توضيحها.

وشدد قاسم على أن التهديدات لن ترهب (حزب الله)، وأنهم مستعدون لمواجهة الاحتمالات العسكرية كلها، مشيرًا إلى أن الحل العسكري يزيد مأزق إسرائيل.

وفيما يتعلق بفلسطين، قال نائب زعيم (حزب الله) إن إسرائيل لن تحقق أهدافها في غزة، مضيفًا أن الأسرى لا يمكن أن يخرجوا إلا عبر صفقة تبادل.

وذكر قاسم أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها بشل المقاومة وتحريض حاضنتها ضدها وإيقاف جبهة المساندة لغزة عبر استهداف قادة قوة الرضوان، مشيرًا إلى أنها لم تستهدف المقاتلين فقط بل استهدفت المدنيين والأطفال والمسعفين والمنازل.

وخلّف القصف الإسرائيلي، أول أمس الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت، 51 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء وعشرات الجرحى.