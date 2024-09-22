نتنياهو: إذا لم يفهم حزب الله الرسالة فأنا أعدكم بأنه سيفهمها (شاهد)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال وجَّه خلال الأيام الماضية ضربات لحزب الله “لم يكن يتصورها”، متوعدًا بمزيد منها “إذا لم يفهم الرسالة”.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، في أول تعليق له بعد استهداف حزب الله مدينة حيفا للمرة الأولى منذ بدء المواجهات بين الجانبين في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

“أعدكم أنه سيفهمها”

وقال نتنياهو “خلال الأيام الأخيرة، وجّهنا إلى حزب الله سلسلة ضربات لم يكن يتصورها”.

وأضاف “إذا لم يفهم حزب الله الرسالة، فأنا أعدكم أنه سيفهمها، ونحن عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم سالمين”.

ومضى قائلًا “ليست هناك دولة يمكنها تحمُّل إطلاق الصواريخ على مدنها وسكانها، وكذلك إسرائيل لا يمكنها تحمُّل ذلك، سنفعل كل ما يلزم لاستعادة الأمن”.

“هذه هي المهمة”

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارة تفقدية للقوات الجوية، اليوم، إن حزب الله “بدأ يلمس جزءًا من قدرات الجيش، وهو يشعر بإقصائه”.

وأضاف “سنواصل العمل من أجل إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم سالمين، هذا الهدف وهذه هي المهمة، وسنقوم بكل ما يلزم لتحقيقهما”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام غارات جوية عنيفة ومكثفة على مناطق واسعة في جنوبي لبنان والبقاع زادت حدتها خلال الساعات الماضية.