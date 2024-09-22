نداءات من نازحي خان يونس لتوفير شوادر وخيام تقيهم الأمطار (فيديو)

“مين المسؤول عن هذه الحالة التي وصلنا إليها؟” هكذا تتساءل النازحة مها الهجين من وسط خيمتها المدمرة في مخيمات النزوح بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جراء الأمطار.

وبملابسها المبتلة، طالبت مها المسؤولين بتوفير “شوادر” وخيام وفرش للنازحين، مضيفةً “نريد خيامًا وملابس لأطفالنا وفُرُشًا. كنا نعيش حياة كريمة، والآن لا نعرف كيف نجلس على أرض الخيام لأنها مبللة”.

من ناحيتها قالت النازحة غالية الددا “كنا نائمين والمياه مرت من تحتنا. كنت أعد العجين ورميته. هذا أول مطر، فماذا سيحدث لاحقًا؟”.

وأضافت النازحة فتحية الحمضيات “نحتاج إلى خيام، نحتاج إلى شوادر، من يستطيع مساعدتنا فليساعدنا، مضى علينا سنة في هذه المعاناة”.

من جانبه، قال أبو نبيل الهجين “الشوادر انهارت علينا ونحن جالسون، ابحثوا لنا عن حل، وفروا لنا خيامًا أو انهوا هذه الحروب. لا نستطيع العيش بهذه الطريقة”.

ويبلغ عدد سكان قطاع غزة حتى تاريخ 18 أغسطس/آب الماضي مليونين و440 ألف نسمة، تشرد نحو 90% منهم وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

ورغم أوامر إسرائيلية بترك المنازل في مناطق مختلفة بقطاع غزة، وتنقل السكان إلى مناطق النزوح المكونة عادة من خيام، ومن المفترض أنها آمنة، يواصل الاحتلال قصفها.