نسي إغلاق الميكروفون.. بايدن يثير جدلا بتصريحات عن الصين في قمة “كواد”

كشف تسريب صوتي للرئيس الأمريكي جو بايدن عن تصريحات حادة تجاه الصين خلال قمة تحالف “كواد” في ولاية ديلاوير.

ووصف بايدن، الذي نسي إغلاق ميكروفونه، الصين بأنها “تتصرف بعدوانية وتختبرنا في جميع أنحاء المنطقة”.

وجاءت تصريحات بايدن المثيرة للجدل خلال اجتماع مغلق مع زعماء تحالف “كواد” الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان.

وأضاف بايدن أنه في حين يركز الرئيس الصيني شي جين بينغ على “التحديات الاقتصادية المحلية”، إلا أنه “يتطلع أيضًا إلى شراء بعض المساحة الدبلوماسية لنفسه، برأيي، للسعي بعدوانية لتحقيق مصالح الصين”.

لكنه شدد على أن “الجهود المكثفة” التي بذلتها واشنطن أخيرًا لتخفيف التوتر، بما في ذلك المكالمة الهاتفية مع شي في إبريل/نيسان، ساعدت في منع اندلاع نزاعات.

تداعيات التسريب على العلاقات الدبلوماسية

ويأتي هذا التسريب في وقت حساس، حيث تسعى الدول الأربع إلى موازنة مواقفها تجاه الصين. وقد هدد هذا الخطأ بتقويض الجهود الدبلوماسية الحذرة للتحالف، خاصة وأن البيان الرسمي للقمة تجنب ذكر الصين بالاسم.

ورغم التصريحات المسربة، فإن البيان الرسمي للقمة عبّر عن “قلق جدي” إزاء الوضع في بحرَي الصين الشرقي والجنوبي، دون الإشارة مباشرة إلى الصين. كما ندد الزعماء بالمناورات “الترهيبية” في المنطقة، مستخدمين لغة دبلوماسية حذرة.

وأكد بايدن وزعماء “كواد” الآخرون على استمرار التحالف، حيث قال الرئيس الأمريكي “تحالف كواد موجود ليبقى”. كما أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن “كواد هنا لتبقى”، في إشارة إلى التزام الهند بالتحالف.

يأتي هذا التسريب في ظل تساؤلات عن مستقبل “كواد” مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإمكانية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما قد يؤثر في السياسة الخارجية الأمريكية وتحالفاتها الدولية.