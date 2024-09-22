“هدف حيوي”.. فصائل عراقية تعلن استهداف مواقع إسرائيلية بالمسيّرات وصواريخ “الأرقب” (شاهد)

أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق، صباح الأحد، أنها قصفت أهدافًا في إسرائيل بالطيران المسيَّر وصواريخ كروز.

“هدف حيوي”

وقالت في بيان عبر قناتها على تليغرام “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم الأحد، هدفًا حيويًّا في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر”.

وفي بيان منفصل، قالت إنها استهدفت “قاعدة الأغوار الشمالية العسكرية الصهيونية بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر”.

بصواريخ “الأرقب”

وفي بيان آخر، قالت إن عناصرها هاجموا بصواريخ “الأرقب”، وهي صواريخ كروز مطورة، “أهدافًا في شمال أراضينا المحتلة”. كما أعلنت، في بيان رابع، مهاجمة عناصرها “بالطائرات المسيّرة أهدافًا في جنوب أراضينا المحتلة”، دون ذكر نتائج تلك الهجمات.

وشددت على أن ذلك يأتي “استمرارًا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”، مؤكدة “استمرارها في دك معاقل الأعداء”.

وعلى الجانب الآخر، أشار الجيش الإسرائيلي الأحد إلى “اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات”، مؤكدًا أنهما “لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية”.

حزب الله يقصف شمال حيفا

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله اللبناني، الأحد، أنه استهدف بعشرات الصواريخ مجمعات صناعات عسكرية عائدة إلى شركة إسرائيلية شمال مدينة حيفا، وذلك في “رد أولي” على تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي كانت في حوزة مقاتلي الحزب.

وخلفت تفجيرات أجهزة “بيجر” وأجهزة لاسلكي يومَي الثلاثاء والأربعاء 37 شهيدًا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحًا، إلى جانب غارة جوية استهدفت الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت خلفت 45 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة اللبنانية، واستهدفت القيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 100 صاروخ أُطلقت من لبنان صباح الأحد، وأن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت بسبب القصف، وذلك بعد ساعات من توجيهه ضربات جوية مكثفة ضد أهداف للحزب في لبنان.

فصائل المقاومة العراقية

وتضم المقاومة الإسلامية في العراق فصائل عدة، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي ثلاثة فصائل مستهدَفة بعقوبات أمريكية.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شن هجمات بطائرات مسيّرة ضد أهداف في إسرائيل.

ومنذ إبريل/نيسان الماضي، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، في إشارة إلى العراق، من دون أن توجه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قائلة إنها اعترضت المسيّرات خارج مجالها الجوي.

كما تبنت هذه الفصائل تنفيذ أكثر من 175 هجومًا صاروخيًّا وبطائرات مسيّرة في نهاية 2023 في العراق وسوريا، استهدفت قواعد تضم جنودًا أمريكيين ضمن التحالف الدولي.