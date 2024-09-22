وزير الخارجية اللبناني السابق: إسرائيل ارتكبت جريمة حرب والمجتمع الدولي لم يحرك ساكنا (فيديو)

يرى وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور، أن إسرائيل تسعى لتوسيع الحرب مع لبنان.

وقال منصور، للجزيرة مباشر، اليوم الأحد، إن “ما حصل خلال الأيام الأخيرة يثبت أن إسرائيل تريد أن تذهب بعيدًا في العمليات العسكرية وتخرج عن نطاق قواعد الاشتباك التي كانت سائدة لعدة أشهر، لتذهب إلى الحرب مباشرة، وهو مؤشر خطير”.

وأشار منصور، إلى أن إسرائيل تصعّد منذ شهرين من عملياتها العسكرية يومًا بعد يوم “ليتعدى المنطقة الجغرافية الفاصلة بين لبنان وفلسطين المحتلة لتشمل مناطق عديدة داخل الأراضي اللبنانية”.

واعتبر الوزير اللبناني السابق، أن ما قامت به إسرائيل على مدار اليومين الماضيين من ضرب أجهزة “البيجر” يمثل “جريمة حرب بكل المقاييس تتجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية”.

وانتقد منصور المجتمع الدولي، قائلًا إنه “لم يحرك ساكنًا، لكن إذا كانت العمليات ضد إسرائيل فإنه يستنكر ويدين”، لافتًا إلى أن إسرائيل قتلت وأصابت أكثر من 137 ألف فلسطينيًا في غزة، لكن العالم أيضًا لم يحرك ساكنًا واكتفى بشعوره بـ”القلق”، على حد وصف منصور.

وصعّدت إسرائيل من عملياتها العسكرية في لبنان، وبالرغم من عدم تبنيها تفجيرات أجهزة “البيجر” في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، الذي أدى لاستشهاد وإصابة الآلاف، إلا أن (حزب الله) يتهمها بشكل مباشر بتنفيذ التفجيرات، كما اغتالت إسرائيل عددًا من قيادات الجناح العسكري لـ(حزب الله)، من بينهم قائد قوة الرضوان إبراهيم عقيل في غارة بالضاحية جنوب بيروت.

في المقابل، شن (حزب الله) في ساعات مبكرة اليوم الأحد، هجومًا صاروخيًا واسعًا على شمال إسرائيل، ووصل بصواريخه إلى حيفا لأول مرة منذ بداية تبادل القصف بينهما في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.