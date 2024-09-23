“أنا مثال حي على حلم والديّ”.. غانم المفتاح يمثل الشباب في “قمة المستقبل” ويتحدث عن غزة (شاهد)

قال الشاب القطري غانم المفتاح في افتتاح قمة المستقبل بمقر الأمم المتحدة، الأحد، إن القرارات التي تُتخذ اليوم لا تتعلق فقط بالسياسات والاستراتيجيات “بل تتعلق أيضًا بتشكيل عالم يمكن فيه لجميع الأطفال أن يزدهروا في مستقبل شامل وآمن ومستدام”.

وأضاف المفتاح، الذي يمثّل الشباب في هذه القمة، أنه باعتباره شخصًا من ذوي الإعاقة تعلّم “أن التقدم الحقيقي لا يأتي من التغلب على التحديات الشخصية وحدها، ولكن من كيفية احتضاننا كمجتمع لاختلافات بعضنا البعض”.

وتابع قائلَا “أنا مثال حيّ على حلم والديّ لي قبل 23 عامًا. أقف أمامكم لأمثّل الأمل الذي حملته أحلام الأمس”.

“أنا مثال حي على حلم والديّ لي قبل 23 عاما. أقف أمامكم لأمثل الأمل الذي حملته أحلام الأمس”. الشاب القطري غانم المفتاح يمثل الشباب في #قمة_المستقبل “القرارات التي نتخذها اليوم تتعلق بتشكيل عالم يزدهر فيه جميع الأطفال في مستقبل جامع وآمن”.https://t.co/gfRHQabPum pic.twitter.com/wdKzuyBKZJ — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 22, 2024

لا خيار للأطفال مع الحروب

وأكد المفتاح في كلمته أنه لا يوجد خيار للأطفال عندما تتسبب الحروب والصراعات في إعاقات مدى الحياة.

وشدد على أن “وقف الاتجاه العالمي للعنف في غزة وحول العالم، في أيدينا”، وأنه يجب إنهاء المعاناة اليوم “كي نتمكن من رؤية غد أكثر وضوحًا”.

ودعا المفتاح قادة العالم إلى فهم ما يريده الناس والاستماع إلى أصواتهم من خلال منصات كهذه للدفع نحو تغيير هادف.

وختم المفتاح كلمته قائلًا إنه “لمستقبل ينتمي إلى شبابنا، يجب أن نضمن استعدادهم لتولي أدوار قيادية من أجل أن يكونوا صناع التغيير”.

وأبهر غانم العالم عند ظهوره المميز في حفل افتتاح مونديال قطر 2022، وتوالت الردود على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ألهمت قصة الشاب القطري في تجاوز الصعاب الكثيرين، واعتبروه مثالًا على تحدي ظروف الإعاقة حيث وُلد بنصف جسد. وقد لُقّب بـ”سفير كأس العالم”.

“ميثاق المستقبل”

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في افتتاح القمة -بالاجماع ومن دون تصويت- قرارا يتضمن اتفاقا رئيسيا يُعرف بـ”ميثاق المستقبل” يضم الـميثاق الرقمي الدولي، وإعلان الأجيال المقبلة، وهو الاتفاق الدولي الأوسع نطاقا لضمان تكيّف النظام الدولي الدولي مع تحديات الغد.

وفي كلمته أمام قمة المستقبل قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العالم يواجه أوقاتا مضطربة يمر خلالها بالتحول.

وأضاف “لا يمكننا أن ننتظر الظروف المثالية. يجب أن نتخذ الخطوات الأولى الحاسمة بتحديث وإصلاح التعاون الدولي لجعله أكثر ترابطا وعدالة وشمولا، الآن. واليوم بفضل جهودكم، قد فعلنا ذلك”.

وأكد غوتيريش “أننا لا يمكننا تشكيل مستقبل يصلح لأحفادنا، بنظام بناه أجدادنا”.