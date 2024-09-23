إسرائيليون يهرعون إلى الملاجئ بسبب صواريخ حزب الله وإصابة شخص جراء سقوط شظايا (فيديو)

أسرع سكان في مدينة حيفا بشمال إسرائيل إلى الملاجئ بعد إطلاق صفارات الإنذار مساء الاثنين، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “صفارات الإنذار دوت في مدينة حيفا ومحيطها في شمال إسرائيل”.

وأفاد الجيش بأن نحو 180 صاروخا وطائرة بدون طيار اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي طوال يوم الاثنين في مناطق مختلفة من شمال البلاد.

وأضاف أن غالبية الصواريخ اعترضتها منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أو سقطت في مناطق مفتوحة.

حزب الله يطلق وابلًا من الصواريخ على شمال إسرائيل #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/sXf10lUFKc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 23, 2024

وأصيب إسرائيلي بشظايا صاروخ اعتراض جوي أطلقته مقاتلة إسرائيلية بمنطقة الجليل الأعلى في الشمال، خلال محاولة تصديها لنحو 25 صاروخا أطلقها حزب الله من لبنان.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء الاثنين: “أصيب شاب (23 عاما) بجراح متوسطة في الرأس، جراء سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في الجليل الأعلى”.

وأضافت أن فريق نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) قدمت له العلاج الطبي في عيادة محلية في مدينة كريات بياليك.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان بحسابه على منصة إكس، إنه رصد نحو 25 صاروخا أطلقت من لبنان.

ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو الأعنف والأوسع والأكثر كثافة على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أدى إلى استشهاد 356 شصا وإصابة 1024.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.