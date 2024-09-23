سياسة|فلسطين

اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)

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23/9/2024-|آخر تحديث: 23/9/202401:07 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية، بعد ساعات من اقتحامه.

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء الأحد، مدنًا وبلدات فلسطينية في محافظات عدة بالضفة الغربية المحتلة، واندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة، استخدم خلالها جيش الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز خلال مواجهات بمناطق أخرى.

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وقال شهود عيان للأناضول إن قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من آليات، اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بما في ذلك مخيم بلاطة، وإن أصوات إطلاق نار واشتباكات مسلحة سُمعت في أرجاء المخيم، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال.

ووفق الشهود، سُمعت أصوات انفجارات يُعتقد أنها ناتجة عن تفجير عبوات ناسفة بالقوات المقتحمة، قبل انسحابها من المخيم، وخلال الاقتحامات أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

مواجهات مسلحة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة فتح، إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات المقتحمة وفجّروا فيها عبوات ناسفة.

وذكرت كتائب القسام، أن مقاتليها في نابلس يتصدون بالأسلحة الرشاشة لاقتحام قوات العدو حارة زغلول في مخيم بلاطة.

في حين قالت سرايا القدس-كتيبة بلاطة، إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة من محاور عدة في مخيم بلاطة، وأضافت أن عبوة الجمال، تدخل الخدمة الآن داخل شوارع المخيم، دون معلومات عن مواصفات العبوة.

وذكرت كتائب شهداء الأقصى- نابلس أن قواتها نخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة بالأسلحة الرشاشة، وأنها استهدفت آليات العدو المقتحمة لمخيم بلاطة بعبوات الزوفي، شديدة الانفجار.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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