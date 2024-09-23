الأزهر يتكفل بمصروفات جميع طلاب فلسطين في جامعته

أعلن رئيس جامعة الأزهر سلامة داود أن مشيخة الجامع الأزهر ستتحمل كل مصروفات الدراسة لجميع الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعة.

وأكد داود خلال مؤتمر صحفي، يوم الأحد، أن قرار المشيخة يشمل “جميع الطلاب الفلسطينيين، وليس طلاب قطاع غزة وحدهم”.

ووجَّه شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإعفاء طلاب فلسطين من مصروفات الدراسة وإقامتهم بمدينة البعوث الإسلامية في العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب صحف مصرية، تبلغ قيمة تكاليف مصروفات العام الدراسي للطلاب الوافدين لجامعة الأزهر 6 آلاف دولار للكليات العملية، و3 آلاف دولار للكليات النظرية، إضافة إلى 1500 دولار رسم قيد يُحصَّل لمرة واحدة.

وبلغ عدد الطلاب الفلسطينيين الدارسين بجامعة الأزهر خلال العام الماضي 444 طالبًا وطالبة، إضافة إلى 75 تقدموا للحصول على منح دراسية.

وقالت صحف محلية إن جامعة الأزهر أعلنت قبول 230 طالبًا من قطاع غزة بكلياتها المختلفة خلال العام الجاري.