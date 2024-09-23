الاحتلال يقتحم مدرسة شمالي القدس ويحتجز الطلبة والمعلمين (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدرسة في قرية حارس غرب سلفيت شمالي القدس المحتلة واحتجزت طلبتها والكادر التعليمي.

وقال رئيس مجلس قروي حارس عمر سماره، لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال واصلت اقتحامها للقرية لليوم الثاني، وقامت بالتنكيل بالمواطنين وتفتيش منازلهم، واحتجزت منذ مساء أمس ما يقارب 70 مواطنا غالبيتهم أطفال.

وقال سماره إن قوات الاحتلال أعاقت العملية التعليمية، حيث اقتحمت المدارس ومنعت المعلمين والطلبة من الوصول إلى مدارسهم واحتجزت عددا منهم.

تجريف أراضي

وفي الغرب من سلفيت جرف مستوطنون، اليوم الاثنين، مساحات من أراضي بلدة قراوة بني حسان.

وقالت مصادر محلية للوكالة الفلسطينية، إن مجموعة من المستوطنين جرفوا أراضي في منطقة بئر أبو عمار شمال غربي البلدة.

وتعد هذه المنطقة سياحية وترفيهية وأثرية لأهالي بلدة قراوة بني حسان، حيث تقام فيها مسابقات واستعراضات للخيل والعديد من الألعاب الرياضية.

تشديدات عسكرية في محيط القدس

وفي القدس، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة.

وعرقل جيش الاحتلال وصول الطلبة إلى مدارسهم خلال مرورهم على حاجز الشيخ سعد العسكري شرق المدينة، كما شهد حاجزا شعفاط وحزما شمال شرق المدينة أزمة مرورية خانقة تسببت بها الإجراءات المشددة من قبل جنود الاحتلال.