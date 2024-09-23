البرغوثي للجزيرة مباشر: إسرائيل تجر نفسها لكارثة (فيديو)

يرى مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أن الحرب الطويلة الأمد والواسعة النطاق ستكون “كارثية” على إسرائيل.

وقال البرغوثي، للجزيرة مباشر، “في تقديري، نتنياهو يخطط الآن لحرب برية، وإلى اقتحام لبنان حتى نهر الليطاني، لأنه يريد أن يؤمن الشمال لعودة الإسرائيليين”.

وحول توسع الحرب، قال “إسرائيل تجر نفسها لكارثة، لأنه أولًا حرب طويلة كما هي الآن أمر ليست معتادة عليه إسرائيل، هي معتادة على الحروب الخاطفة، الخسائر البشرية بالقدر الذي يحدث لها الآن وسيحدث أكبر من أن تستطيع أن تحتمله”.

ويرى البرغوثي، أن استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي في الحرب على غزة حتى الآن هو دليل “فشل”، موضحًا “نتنياهو لم يحقق أي من أهدافه في غزة، فشل في محاولة تصفية المقاومة في غزة، ترحيل أهل غزة وتطهيرها عرقيًا”.

وتابع “كما لم يفرض سيطرته العسكرية بالكامل على غزة، ولم ينجح في استعادة الأسرى، هو في الضفة عاجز عن اقتلاع المقاومة رغم الفرق الهائل في القوة”.

“المقاومة الإعلامية”

وأشاد البرغوثي، بتغطية قناة الجزيرة للحرب، وبث قناة الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، بثًا مباشرًا من بلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة “رغم أنف” قرار إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله لمدة 45 يومًا.

ويرى البرغوثي أن ما تقوم به الجزيرة يعد “مقاومة إعلامية”، كثيرًا ما قلت إن المقاومة في فلسطين ليست فقط مقاومة مسلحة، المقاومة لها أشكال عديدة بما فيها المقاومة الإعلامية، وهذا بالضبط ما تقومون به.