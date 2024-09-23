الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة هجماته ضد “أهداف” لحزب الله اليوم الاثنين (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلاته هاجمت نحو 1300 “هدف” لجماعة حزب الله في كل أنحاء لبنان، اليوم الاثنين.

وذكر الجيش في بيان، مساء الاثنين، أن مقاتلاته استهدفت “قدرات استراتيجية” تتضمن صواريخ طويلة المدى وصواريخ مزودة برأس حربية تزن نحو 1000 كيلوغرام.

وأضاف أن الغارات استهدفت أيضًا صواريخ متوسطة وقصيرة المدى وطائرات مسيَّرة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن حزب الله قام بتخزين الأسلحة في القرى ومنازل المدنيين.

وقال المتحدث إن الجيش “سيفعل كل ما هو مطلوب من أجل عودة مواطني الشمال إلى منازلهم”، مضيفًا أن الأيام القادمة “مليئة بالتحديات”.

وتعرضت مناطق مختلفة في لبنان لسلسلة من الغارات العنيفة المستمرة طوال اليوم الاثنين منذ الصباح.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 492 منهم 24 طفلًا و42 امرأة، وإصابة 1246، في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع وبعلبك.