بالطيران المسيّر.. فصائل عراقية تضرب قاعدة مراقبة لواء غولاني في إسرائيل

أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق، اليوم الاثنين، أنها قصفت قاعدة مراقبة لواء غولاني في إسرائيل، وذلك بعد يوم من قيامها بقصف مواقع إسرائيلية مختلفة بالطائرات المسيّرة وصواريخ كروز.

وقالت في بيان نشرته عبر تليغرام “استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم قاعدة مراقبة لواء غولاني الصهيوني بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الأحد اعتراض صاروخي كروز وطائرة مسيّرة أُطلقت من العراق باتجاه الجولان السوري المحتل.

وتضم “المقاومة الإسلامية” في العراق فصائل عدة، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي ثلاثة فصائل مستهدَفة بعقوبات أمريكية.

تصاعد الاشتباكات في لبنان

يأتي قصف الفصائل العراقية لأهداف إسرائيلية في الوقت الذي تصاعدت فيه الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، حيث شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة اليوم الاثنين على مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع.

وأعلن حزب الله أمس الأحد أن مقاتليه قصفوا قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، ومُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة في الوسائل والتجهيزات الإلكترونية في شمال ‏مدينة حيفا، بعشرات من الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا.

وأكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في خطاب متلفز الخميس، أن الحزب لن يتوقف عن قصف إسرائيل حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.