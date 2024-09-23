بزعم مهاجمة جندي.. الاحتلال يطلق النار على عامل فلسطيني قرب قاعدة عسكرية

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الرصاص على فلسطيني بزعم محاولته مهاجمة جندي عند مدخل قاعدة عسكرية.

وقالت هيئة البث الرسمية إن مشتبها فيه حاول مهاجمة جندي في قاعدة عسكرية بجنوب إسرائيل اليوم الاثنين، وتم “تحييده” بإطلاق النار عليه.

وأضافت “وفق متحدث الجيش الإسرائيلي، ورد بلاغ عن محاولة هجوم مشتبه فيها في قاعدة بيت جبرين العسكرية قرب الخليل بجنوب الضفة الغربية والتفاصيل قيد التحقيق”.

החשד לפיגוע בבסיס בא”פ לכיש: עובד קבלן ניסה לתקוף חייל באמצעות מוט ברזל – ונוטרל, אין נפגעים@Doron_Kadosh https://t.co/pyFWK5Rm14 — גלצ (@GLZRadio) September 23, 2024

عامل عربي

وتابعت “المشتبه فيه عامل عربي (داخل إسرائيل) يعمل لدى مقاول في قاعدة لاخيش وحاول ارتكاب الاعتداء بضرب أحد أفراد الجيش برتبة مساعد أول باستخدام قضيب حديدي، وذكر الجيش أنه يتعامل مع الحادث على أنه اعتداء إرهابي”.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية “يبدو أن المنفذ حاول السيطرة على سلاح الجندي وإطلاق النار اتجاه الجنود بالمكان”.

وقالت مصادر فلسطينية إن المشتبه في تنفيذه عملية الطعن هو أسامة نجم من قرية الرينة بقضاء الناصرة.

يأتي ذلك في وقت تشنّ فيه إسرائيل بدعم أمريكي حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ خلفّت أكثر من 137 ألف شهيد ومصاب، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

​​​​​وبموازاة حربه المدمرة على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ مما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5750، واعتقال ما يزيد على 10800.