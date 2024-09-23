بعد الغارات على لبنان.. أبرز عمليات حزب الله ضد إسرائيل اليوم الاثنين (فيديو)

تعرضت مناطق واسعة شمالي إسرائيل، اليوم الاثنين، لقصف صاروخي من حزب الله، بعد أن شنت تل أبيب أعنف قصف على جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

وأعلن حزب الله، في بيانات متتابعة، تنفيذ سلسلة عمليات قصف ضد مواقع عدة في شمال إسرائيل، شملت:

قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ.‏

قصف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات ‏الصواريخ.‏

قصف مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف بعشرات الصواريخ.‏

قصف مقر قيادة الفيلق الشمالي في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات الصواريخ.‏

قصف مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ.‏

قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بعشرات الصواريخ.‏

قصف المخازن الرئيسية ‏التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.‏

وأوضح الحزب أن قصفه يأتي “ردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع”.

لقطات لسقوط صواريخ شمالي إسرائيل وسط ذعر الإسرائيليين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/dJ6xIIT6iU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 23, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، انطلاق صفارات الإنذار في مدينة حيفا ومناطق أخرى شمالي إسرائيل، تزامنا مع سقوط صواريخ أطلقها حزب الله من لبنان.

ونشر الجيش عبر منصة إكس خارطة توضح عشرات المواقع في الشمال، التي دوت فيها صفارات الإنذار، بينها مدينة حيفا.

وأشار إلى رصد إطلاق 35 صاروخا من لبنان على شمالي إسرائيل بعد عصر اليوم الاثنين.

وأوضح أنه بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأوسط والجليل الأسفل والجليل الأعلى ومنطقة الكرمل، تم رصد نحو 35 عملية إطلاق عبرت الأراضي اللبنانية، ونجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض عدة عمليات إطلاق، ورصد سقوط قذائف في منطقة مفتوحة.

بدورها، أشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى تقارير عن سقوط صواريخ في منطقة يوكنعام، وإصابة مباشرة لمنزل في كريات طبعون بشمالي إسرائيل. وأكدت رصد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في كاديتا وبيريا والياكيم وطبعون ويوكنعام، بالإضافة إلى رصد إطلاق أكثر من 30 صاروخا على مناطق في الشمال.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أنه تم إغلاق المجال الجوي لإسرائيل من الخضيرة حتى الشمال، وذلك حتى نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

وبحسب حصيلة رسمية غير نهائية لوزارة الصحة اللبنانية، أدى القصف الإسرائيلي، الاثنين، الى استشهاد 274 شخصا شخص وإصابة 1024 آخرين بينهم نساء وأطفال.