ترامب: لن أترشح مجددا لانتخابات الرئاسة الأمريكية في تلك الحالة

قال الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب إنه لا يعتقد أنه سيترشح مرة أخرى في عام 2028 إذا خسر هذه الانتخابات أمام نائبة الرئيس جو بايدن ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وقال ترمب الأحد، في برنامج (فول ميجر) مع المذيعة شيريل أتكيسون، عندما سئل عما إذا كان سيترشح مرة أخرى في غضون أربع سنوات إذا لم ينجح في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل “لا، لا أعتقد ذلك، سيكون ذلك هو الأمر. لا أرى ذلك على الإطلاق”، حسب شبكة (سي إن إن).

وأضاف ترمب في المقابلة أنه لم يعقد أي صفقات مع أي شخص بشأن المناصب في إدارته القادمة إذا أعيد انتخابه.

وعندما سئل الرئيس السابق عن المناصب المحددة التي يعتقد أن روبرت إف كينيدي جونيور وتولسي جابارد وإيلون ماسك سيشغلونها إذا أعيد انتخابه، قال ترمب “سيحقق بوبي (كينيدي) نجاحا كبيرا في مجال الصحة والبيئة”.

“إنهم خطر”

وذكر ترمب مرة أخرى أنه يعتقد أن خطاب منافسته هاريس وديمقراطيين بارزين آخرين، بمن فيهم هيلاري كلينتون، ألهم محاولات اغتياله.

وسئل ترمب “لقد وصفتك هاريس وحملتها بالتهديد الوجودي والخطر وقالت إنك ستكون دكتاتورا وبعد المحاولة الثانية (لاغتيالك) على التوالي، قالت هيلاري كلينتون إنك خطر على البلاد والعالم. هل تلوم هذا النوع من الخطاب بأي شكل من الأشكال على إلهام محاولات الاغتيال أم تعتقد أنه غير ذي صلة تماما؟”.

وأجاب ترمب “حسنا، نعم، والكثير من الناس يقولون ذلك. ولكن الأهم من ذلك أنه في الحقيقة العكس تماما: إنهم خطر”.

وسئل ترمب عن كيفية بقائه بصحة جيدة، فقال “حسنا، اعتدت أن ألعب الغولف قليلا وهو ما منحني هذا، لذا لا أعرف، لكن يبدو أنها رياضة خطيرة للغاية في الماضي. أحاول أن أتناول الطعام بشكل صحيح. أحاول، وأبذل قصارى جهدي”.

وعندما قاطعته شيريل أتكيسون بالقول “اعتقدت أنك تناولت الهامبرغر”، رد ترمب قائلا “أفعل، لكن الهامبرغر المناسب. لكنني أحبه”.

وتساءل ترمب “هل يعرف أحد ما هو الطعام الصحي؟ لدي أشخاص يحاضرونني لسنوات، أوه، لا تأكل هذا، لا تأكل ذلك. لقد رحلوا. لقد ماتوا منذ فترة طويلة، وها أنا ذا”.

يذكر أن ترمب لم يعترف أبدا بهزيمته أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن في 2020، ورفض مرارا في الأشهر الاخيرة أن يتعهد بالاعتراف غير المشروط بنتيجة الانتخابات المرتقبة بعد سبعة أسابيع.