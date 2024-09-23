جنوب لبنان.. تعطيل الدراسة وموجة نزوح وتعليق الطيران مع تصعيد القصف الإسرائيلي (فيديو)

أعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي، اليوم الاثنين، إيقاف العمل في مدارس ومعاهد وجامعات الجنوب مدة يومين، تزامنًا مع نزوح آلاف اللبنانيين، جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وقرر الوزير اللبناني في بيان إقفال المدارس والثانويات والمعاهد اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، في كل محافظات الجنوب، والبقاع وبعلبك الهرمل، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، نظرا لتطور الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات المذكورة؛ مما يشكل خطرا على التلاميذ.

كما قرر في بيان لاحق “وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار، على أن يشمل وقف الدروس أيضا الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة يوم غد الثلاثاء”.

موجة نزوح ومراكز إيواء

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شوارع مدينة صيدا الرئيسية وطرقها شهدت زحمة خانقة بعدما قلصت المدارس والمعاهد فيها ساعات التدريس وطلبت من الأهالي اصطحاب أبنائهم بسبب تطور الأوضاع في الجنوب.

وأضافت أن المدخل الجنوبي شهد زحمة سير في اتجاه المدينة بسبب حركة نزوح أهالي عدد من القرى والبلدات الجنوبية التي تتعرض لاستهدافات إسرائيلية معادية.

وصدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي بيان جاء فيه “في ضوء متابعته للمستجدات الأمنية، أعطى وزير الداخلية والبلديات التوجيهات للمحافظين للتعاون بشكل كبير مع عملية النزوح الكثيفة من المناطق الجنوبية”.

وأشار البيان إلى أنه تقرر حرصا على سلامة المواطنين اللبنانيين وأمنهم، فتح المدارس والمعاهد الرسمية في بعض المناطق لتكون مراكز للإيواء، وأنه سيتم الإعلان عن أماكن مراكز إيواء أخرى عند الحاجة.

وقف الطيران

من جانبه كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود في بيان اليوم عن “تراجع كبير في حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت وإيقاف حوالي 14 شركة طيران رحلاتها إلى لبنان، وذلك بسبب التطورات الأمنية والعسكرية الحاصلة على الساحة اللبنانية”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 182 شخصا وإصابة 727 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شرق وجنوب البلاد، في حصيلة غير نهائية.

غارات غير مسبوقة

ونفذ الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين غارات هي الأعنف منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الجيش هاجم 400 هدف لحزب الله في لبنان منذ صباح اليوم الاثنين.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي صادق على مهاجمة أهداف جديدة للحزب.

كما ألمح المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إلى احتمال استهداف عشرات القرى اللبنانية بعمق 80 كيلومترا من الحدود.

ولم ينف هاغاري ولم يؤكد الإعداد لعملية برية في لبنان، فردًّا على سؤال بهذا الشأن أجاب: سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بسلام.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد ومصاب، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.